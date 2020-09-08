Пьяниц отправят в вытрезвители без их согласия

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Граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, предлагают отправлять в вытрезвители, причём сотрудники полиции получат возможность делать это без согласия самих нетрезвых граждан. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть в осеннюю сессию.
Поправки в Закон «О полиции» предполагают расширение спектра полномочий сотрудников правоохранительных органов. В частности, предлагается разрешить им доставлять в специализированные учреждения граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и «утративших способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться на местности».
В 12 субъектах и 28 городах на базе местных бюджетов создаются вытрезвители. После принятия законопроекта полиция получит право доставлять пьяных не только в больницы, но и в такие специализированные организации. Инициатива особенно актуальна с учётом статистики, которая показывает, что ежегодно в медицинские учреждения доставляют более 900 тысяч пьяных граждан. Но при этом далеко не все больницы принимают таких граждан, поскольку опьянение не является заболеванием.
Кроме того, согласно идее авторов законопроекта, правоохранители смогут привозить в вытрезвители граждан без их согласия — достаточным основанием будет медицинское освидетельствование. Врач скорой помощи определит, в каком именно виде помощи нуждается человек, после чего примет решение, куда его нужно доставить. Если он, например, разбил голову, то его отвезут не в вытрезвитель, а в больницу. А если он станет проявлять агрессию, то будет помещён в участок.
Отметим, что решить проблему вытрезвителей, кстати, своими силами попытались 20 регионов. При этом сейчас у субъектов нет полномочий по их организации. Кроме того, выпивших людей в вытрезвители пока не могут доставлять правоохранители, так как им предписано отвозить их только в медорганизации. Однако по оценке МВД, в субъектах, где работают такие учреждения, уровень «пьяной» преступности снижается быстрее.
Граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, предлагают отправлять в вытрезвители, причём сотрудники полиции получат возможность делать это без согласия самих нетрезвых граждан. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть в осеннюю сессию.
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