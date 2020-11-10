Алкоголь в России: уже не тотальная беда, но все еще опасность номер один

Последние десять лет в России проходит так называемая «тихая» антиалкогольная кампания: правительство повысило цены на акцизы, а также ввело ограничение на время продажи. Однако несмотря на ограничительные меры Россия остается одной из самых пьющих стран в мире, а от бытового пьянства умирает до 50 % трудоспособных мужчин.

Трезво оценили ситуацию

Согласно результатам исследования «Глобальное бремя болезней», опубликованного в медицинском журнале The Lancet, в России самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе. Она составляет 63,7 года. Для сравнения, у жителей Исландии, которая заняла первое место по этому показателю, есть все шансы прожить в здоровом теле до 71,9 лет.

Среди прочего, продолжительность здоровой жизни россиян значительно сокращает чрезмерное употребление алкоголя. В России пьют больше, чем в большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития. Число литров чистого спирта на душу населения среди лиц старше 15 лет в стране в 2018 году составляло 11,8 л. Это на 9 % выше, чем в «новых» странах Евросоюза (10,8 л), на 22 % выше, чем в «старых» странах Евросоюза (9,7 л), и на 33 % выше, чем в США (8,9 л). Ситуация усугубляется тем, что в России предпочитают напитки покрепче — водку и ликеро-водочные изделия, тогда как граждане большинства европейских стран выбирают вино и пиво, которые наносят меньший вред здоровью, чем крепкий алкоголь.

По данным президента Противоракового общества России Давида Заридзе и его соавторов, неумеренное употребление алкоголя в России стало причиной более чем 50 % смертей среди трудоспособного населения страны в возрасте от 15 до 54 лет. Эта цифра учитывает смерти не только от причин, регистрируемых Росстатом, но и ассоциированные с алкоголем смерти от травм, несчастных случаев, убийств и самоубийств, злокачественных новообразований пищевода и гортани, рака печени, туберкулеза и пневмонии.

Экс-министр здравоохранения России Вероника Скворцова привела еще более пугающие цифры. По ее словам, 70 % смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с употреблением алкоголя и сопутствующих этой вредной привычке заболеваний — это циррозы, язвенная болезнь желудка, панкреонекроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь.

Главная беда, связанная со злоупотреблением алкоголем, — это не алкоголизм, а бытовое пьянство, объясняет эксперт в области проблем алкогольной смертности и алкогольной политики, доктор медицинских наук Александр Немцов. Алкоголизм или патологическая зависимость — это болезнь, которой подвержены не больше 4–5 % населения. Истинных размеров пьянства никто не знает, к тому же провести границу между бытовым употреблением алкоголя и пьянством непросто.

«Немногие исследования свидетельствуют, что пьянство охватывает около 40 % мужчин трудоспособного возраста и 15 % женщин. Именно эта часть населения вносит основной вклад в алкогольный урон страны: риск наступления смерти у мужчин, которые выпивают три или более полулитровых бутылки водки в неделю, до достижения 55 лет составляет 35 %», — отмечает Александр Немцов в научной статье «Российская смертность в свете потребления алкоголя».

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, из-за бытового пьянства российская экономика теряет до 5 % ВВП. Это связано не только с повышенной смертностью и сокращением продолжительности здоровой жизни, но и с утратой трудоспособности, снижением производительности труда, затратами на лечение заболеваний, связанных с алкоголем, социальными выплатами от государства, ДТП, расходами на содержание заключенных, на борьбу с преступностью и беспризорностью.

Почему в Россия пьют?

Распространение пьянства может быть индикатором общего неблагополучия. Александр Немцов полагает, что употребление алкоголя выполняет многие социальные функции, но главная — «персональная».

«Это временный и, конечно, мнимый уход от повседневного неблагополучия — как материального, так и психологического. Благоприятное действие алкоголя эфемерно противостоит житейским трудностям самого разного содержания и масштаба. Трудно представить, что было бы с нашей страной в условиях ее "сухого" существования», — отмечает ученый.

Еще одна причина — ценовая доступность алкоголя. С 1991 по 2000 год рост стоимости продуктов питания почти в три-четыре раза опережал рост стоимости алкоголя. И если в СССР в 1970–1980-е годы на среднюю зарплату можно было купить 35–40 полулитровых бутылок водки, то в 2006 году — уже 135. С января 2020 года минимальная розничная цена на водку увеличилась до 230 рублей за 0,5 литра. А это значит, что средней зарплаты в 48 тысяч рублей хватит на 208 бутылок водки.

Высокая шаговая доступность алкоголя в России — то есть количество торговых точек, продающих крепкие напитки, — тоже не способствует решению алкогольных проблем. Например, на 100 тыс. человек в России таких точек в 7–10 раз больше, чем в странах Скандинавии.

Профессор РЭШ Евгений Яковлев считает, что большую роль в приверженности к алкоголю играют социальные эффекты. Используя данные по употреблению алкоголя в российских «дворах», ученые обнаружили прямую связь между тем, сколько пьет человек (точнее, мужчина — для женщин проблема алкоголизма стоит не так остро, поэтому их не учитывали в исследовании), от уровня употребления алкоголя его приятелями-сверстниками в том же «дворе».

«Тихая» антиалкогольная кампания

По данным Всемирной организации здравоохранения, с середины нулевых в России наметилась положительная тенденция: с 2005 по 2016 годы употребление спиртных напитков сократилось на 30 % — с 18,7 до 11,7 литров этилового спирта на душу взрослого населения. Большую роль в этом сыграла «тихая», как ее называют эксперты, антиалкогольная кампания.

Снижение уровня алкогольной смертности произошло во многом благодаря усилению государственного контроля за алкогольным рынком в 2010 году, когда была введена минимальная розничная цена на водку — 89 рублей за пол-литровую бутылку. В 2011 году она была повышена до 98 рублей за пол-литровую бутылку. В 2012 году объявлен запрет на продажу всех видов алкоголя с 23 до 8 часов утра, продлен запрет на продажу алкоголя в киосках, запрещена реклама пива и вина, повышена минимальная цена на водку до 125 рублей. В 2013 году запрещена продажа пива в киосках, повышена минимальная цена на водку до 220 рублей.

«Начиная с середины 2000-х годов, правительство медленно ужесточало регулирование алкогольного рынка, увеличивало акцизы на алкоголь темпами, в два раза превышающими темпы инфляции, то есть цены на алкоголь росли в два раза быстрее, — рассказал профессор РЭШ Евгений Яковлев в рамках отрытой лекции Экономического лектория РЭШ. — Повышение цены на водку на 50 % привело к сокращению потребления алкоголя населением на 25 %. Ежегодно мы сохраняем 350 тысяч жизней мужчин в трудоспособном возрасте, или 1 % взрослого трудоспособного населения в год».

Психиатр-нарколог Юрий Разводовский в исследовании «Влияние повышения цены на водку на уровень алкогольной смертности в России» также делает вывод, что рост цен на алкоголь принес плоды: смертность, связанная с алкоголем, снизилась, учтен международный опыт в области антиалкогольной политики.

Разводовский обращает внимание на тот факт, что в 2014 году на фоне повышения цены на водку отмечался некоторый рост уровня алкогольной смертности. Вероятнее всего, в ответ на подорожание водки выросло потребления незарегистрированного алкоголя — а это напитки домашнего производства, в основном самогон, суррогаты и алкоголь, произведенный незаконно, без акцизных марок и уплаты налогов.

Это предположение подтверждается результатами исследования экспертов ВШЭ Марины Колосницыной и Людмилы Засимовой, опубликованных в International Journal of Drug Policy. Исследование показало: чем выше цена на водку в регионе, тем ниже уровень потребления зарегистрированного алкоголя и выше — незарегистрированного.

Несмотря на это, основным инструментом антиалкогольной политики эксперты ВШЭ считают дальнейшее повышение цен на крепкий алкоголь. «Чтобы вытеснить водку, этиловый спирт в составе крепких спиртных напитков должен облагаться более высокими налогами по сравнению с пивом и вином», — комментируют авторы.

Эксперты Высшей школы организации и управления здравоохранением предлагают в рамках антиалкогольной политики обратить внимание на проблемы с безработицей в сельских районах.

«Даже официальный уровень безработицы в городах России невелик — 4,8 % (Росстат, 2018 г.), но безработица в сельских и отдаленных районах — одна из самых сложных проблем. Например, из-за безработицы заболеваемость алкогольным психозом в сельских районах РФ в несколько раз выше, чем в городских», — отмечают ученые в статье «Опыт развитых стран в антиалкогольной политике».

Авторы также считают что необходимо ограничение доступности алкогольных напитков в супермаркетах с 20.00 до 8.00 и полный запрет на продажу алкоголя в праздничные дни, особенно в сельской местности.

С этим не согласен руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Пока отсутствует комплексный подход к организации досуга населения, люди просто не умеют развлекаться без алкоголя. Особенно в выходные. Предстоит серьезная работа, чтобы изменить ситуацию. Кстати, исторически так сложилось, что первое турагентство в мире появилось именно для организации безалкогольных туров», — пишет эксперт.

Дополнить антиалкогольную политику могли бы меры в здравоохранении, полагают эксперты Высшей школы организации и управления здравоохранением.

«Необходимо создание кабинетов, в которых будут работать специально обученная медсестра и врач-терапевт, в чей функционал будет входить проведение краткосрочного курса лечения пациентов, страдающих от алкогольной зависимости. В крупных медицинских учреждениях необходимо обеспечить прием врача-психиатра и предусмотреть ресурсы для обеспечения медицинской и реабилитационной помощи для лечения алкогольной зависимости», — отмечают ученые в статье.

Эффективность этой меры можно увидеть на примере опыта других стран. В частности, Исландии, стран Северной Европы и Австралии, где проводится масштабная антиалкогольная политика, и доступность недорогих и эффективных методов лечения для людей, страдающих алкоголизмом, хорошо себя зарекомендовала, как, впрочем, и ограничение доступности алкогольных напитков, включая повышение налогообложения.

Таким образом, российская государственная антиалкогольная политика хоть и дала плоды — привела к снижению употребления зарегистрированного алкоголя, — однако большая часть алкогольного рынка по-прежнему остается в тени, и незарегистрированный алкоголь по-прежнему в ходу у россиян.

«Да, мы достигли определенного успеха — мы не на первом месте по потреблению алкоголя в мире, мы на 13–15-м месте. Но это не является победой. Мы до сих пор далеко позади среднестатистической страны с таким же доходом, по крайней мере, по показателям смертности. Здесь еще много работы», — подчеркнул профессор РЭШ Евгений Яковлев.

Видно, что государство принимает меры для того, чтобы люди сокращали потребление алкогольных напитков. Но делается еще недостаточно, положа руку на сердце. Например, в городах пивные магазины можно встретить чуть ли не в каждом дворе. Точки, где можно приобрести все для самогоноварения, тоже при желании всегда можно найти. К чести многих – устремление к здоровому образу жизни, в рамки которого почти или практически совсем алкоголь не вмещается. Возможно, эти здравые посылы охватят наше население бо́льшими путами, и бутылка горячительного для времяпровождения станет когда-нибудь чем-то из ряда вон выходящим, а не обычно-привычным, как происходит сейчас. В жизни ведь так много интересного, но для этого очень необходим трезвый взгляд.

И вот еще любопытное, чтобы узнать себя лучше:

И чем вообще сейчас живем, может в том числе и от этого еще пьется?

Polit.ru

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