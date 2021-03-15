Регионы России: одни расцветают, другие — загибаются. А выравнять это как-то можно?

Что важно для всех в России? Как долго мы живем и как живем - в бедности или в состоятельности. Есть ли рост и модернизация во всех регионах? Можно ли за несколько тысяч километров найти те же удобства, что и у себя дома, свободно перемещаясь по всей территории страны? Насколько мы все равны как "регионы"?

Пока - не очень равны, свидетельствуют данные Росстата, которые публикует "Российская газета". В 2020 г. нас стало меньше, но особенно меньше в Центральной России (ЦФО). "Естественная убыль" по стране - почти 700 тыс. человек, и миграционный прирост (чуть больше 100 тыс. чел.) ее не перекрыл. На ЦФО пришлось 34% "естественной убыли", на Северо-Запад - 11%. За этим - "человеческое опустынивание" исторического ядра России. За год 1-1,1% населения потеряли Владимирская, Ивановская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Новгородская, Псковская области (Росстат). В 1926 г. на Псковщине жили 1,8 млн чел., в 1989 г. - 0,85 млн чел., в январе 2021 г. - 0,62 млн чел. За сто лет - сокращение в 3 раза, за 30 лет - на 27%.

Тридцать лет перед российским обществом стоит одна и та же задача - перестать терять людей. Прекратить бегство из провинции в столицы. Вновь наполнить людьми средние и малые поселения. Восстановить историческое ядро России. Сделать его современным, удобным для жизни.

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Нам очень нужен рост реальных доходов населения. В 2014-2020 годах они упали в целом по России больше чем на 10%, в 2020 г. - на 3%. Но, может быть, в каких-то регионах есть удачи? И действительно, Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, Ленинградская, Мурманская, Магаданская области, Мордовия, Тыва, Хакасия, Камчатка - везде плюсы. Рекорд на Чукотке - рост реальных доходов на 5,5%! Нам бы всем так! Но почему так случилось, в чем причины? Ведь в более чем 70 субъектах РФ - падение. И есть антирекорды. В крупнейшей промышленной области, Свердловской, - сокращение реальных доходов населения в 2020 г. на 8,1%, в еще одном сердце нашей промышленности, Нижегородской области, - на 5,2%, в житнице, на Ставрополье, - на 5,8%. Хорошо видна группа регионов, в которых реальные доходы снизились на 4-5%.

Что произошло, почему именно там? Это случайные колебания? Или же ситуация требует помощи центра? Мы часто пробегаем мимо статистики, отщелкивая годы и месяцы, но как же нужно глубокое понимание того, что происходит в каждом из регионов. Каковы перспективы? Как скоро можно привести регион, часто размером в целую страну, к росту, модернизации и, самое главное, к выравниванию условий жизни. Жить не хуже лидеров - Москвы и Петербурга.

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Кстати, а что с ценами? Стоимость минимального набора продуктов питания в целом по стране за 2020 г. поднялась на 9,6%. Но бывает и хуже. В Саратовской области эта стоимость выросла за год на 15%, в Челябинской - на 14,1%, во многих регионах на 11-12%? Почему именно в них жизнь стала дороже, чем в "среднем" по России? Почему такой рост цен по всей стране, хотя год был урожайный и мы побили все рекорды по экспорту продовольствия? У нас есть ответы? Не просто речи о том, куда двинулись те или иные цифры, а ясное понимание, почему подскочили цены, когда каждый рубль у семей на счету. Причины такой инфляции - объективны? Кризис, девальвация рубля, удорожание импорта? Или есть предмет для антимонопольного контроля цен?

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А что было в производстве? Какие-то регионы в 2020 г., в год пандемии, рванули вперед? Есть такие героические истории? Рост промышленного производства во Владимирской области на 19,3%, в Тульской - на 12,4%, в Республике Алтай - на 21,4%, в Северной Осетии - Алании - на 24,7%, в Тюменской области (без автономных округов) - на 21,5%, а в обработке - на 51,7%. Экономическое чудо! Как бы узнать, откуда оно взялось? И почему такой раскардаш - в то же время в Тыве сокращение промышленного производства на 36,9%, в Приморском крае - на 20,6%! С какой стати в Мордовии упало водоснабжение на 28,2%, в Костромской области "обеспечение электроэнергией, газом и паром" - на 31,3%?

На Брянщине - чудо! Там объемы строительных работ взметнулись в 2020 г. на 47,6% - и в то же время они упали на 39,4% в Рязанской области, на 46,5% в Архангельской (без автономных округов), на 49,2% в Якутии. Что это за колебания, когда в целом по России строительные работы - 100,1% к 2019 г.? Почему в Костромской области жилых площадей введено на 22% больше, чем год назад, в Орловской - на 46%, на Сахалине - на 31%, а в Тамбовской, Самарской и Амурской областях, наоборот, сокращение - на 24%? Что случилось?

Карта регионов полна историй успехов и, наоборот, проблемных точек. Их стоит обсуждать публично. Если мы можем делать рост в 10-30% за год в одном-трех из 85 субъектов России, то нельзя ли распространить этот успех на всю страну? И, наоборот, если только за год мы теряем до 20-50% объемов в регионе, нет ли там рисков, которые могут наложиться на всю нашу экономику? В средних и малых поселениях живут более 100 млн чел. Что там происходит? Как они себя ощущают? Что скрывают "средние температуры по больнице", когда уходишь в реальную жизнь? Как им помочь? Без этого мы не знаем Россию.

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Оказывается, чаще всего болеют раком в Курской области. На втором месте в этом списке — Мордовия, далее следуют Краснодарский край, Калужская и Псковская области.



Самыми экологически чистыми регионами РФ считаются Тамбовская и Белгородская области, а также Алтайский край и Республика Алтай. Самые грязные регионы - Красноярский край, Челябинская, Свердловская, Нижегородская, Иркутская области, а также Оренбуржье.

По инф. rg.ru

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