Люди считают, что цены на продукты питания в последнее время сошли с ума

Покупатели ответили, верят ли они, что Путин и Мишустин смогут снизить цены на сахар, муку и масло.

Власть имущие внезапно прониклись проблемами россиян и озвучили проблему, которую давно заметили все, – резкое подорожание продуктов питания в 2020 году. Этот вопрос волнует всех. Ведь если зрелища из-за коронавирусных ограничений, считай, отменили, то нельзя же россиян лишать еще и хлеба. Ведь должно у народа остаться хоть какое-то удовольствие.

Прогулка по столичным магазинам позволила узнать, как москвичи реагируют на резкий рост цен на еду.

На сколько подорожали продукты в 2020 году

Приказ об остановке роста цен отдал сам верховный главнокомандующий. Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину разобраться с ценами на базовые продукты питания, прежде всего сахар, который сильно подорожал.

«Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. Причем здесь пандемия?» – возмутился президент. И в качестве примера привел сахарный песок: его внутреннего производства в России достаточно, чтобы закрыть потребности, о дефиците нет и речи, но он подорожал за год на 71,5%!

«А подсолнечное масло? 23,8% (составил рост) и продолжает расти. Мука на 12,9% выросла, макаронные изделия – на 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 6,3%», – озвучил горькую статистику Путин и потребовал от правительства разобраться.

Мишустин взял под козырек и напряг уже своих подчиненных, приказав доложить ему честно и четко, «без воды», о причинах подорожания продуктов. Впрочем, вода за этот год тоже сильно подорожала.

Кто накручивает цены в магазинах

В супермаркете эконом-класса было выслушано мнение рядовых покупателей о том, что подрожало сильнее всего, как это отразилось на их потребительской корзине и кто виноват в том, что цены в последнее время сошли с ума.

В популярном сетевом магазине, расположенном в Петровско-Разумовском проезде, в любое время дня и вечера есть покупатели. Пенсионеров, которые неспешно идут отовариваться с тележками на колесиках, здесь всегда хватает. У пенсионерки Светланы Александровны Савеловой в руках как раз такая: можно хоть 20 килограмм снеди положить, но набирать горы она не собирается — цены растут, как на дрожжах.

– Сахар вырос процентов на 50 и даже больше! – говорит она. – Творог вырос, растительное масло. Мясо не так выросло, но постепенно тоже все равно растет. По ее словам, московской пенсии на продукты питания ей хватает, потому что она подходит к покупкам и планированию бюджета с умом: «Иду со списком и все подряд, как некоторые, не хватаю».

– Колбасы и другие деликатесы я не покупаю, – объясняет она. – Потому что этим самым я выручаю нашу химическую промышленность, а потом врачей. Я покупаю натуральное мясо и делаю сама ветчину и колбасу, сама пеку печенье и торты, они обходятся в четыре раза дешевле, чем в магазине.

В росте цен Светлана Александровна винит – и «очень даже сильно», «алчных коммерсантов», перекупщиков, которые накручивают цены.

– Вы же знаете, что у нас сейчас все хозяева сетей из-за рубежа. А им что – нас жалко, что ли? – говорит она. – Я не думаю, что это поставщики, это все посредники такие бешеные цены накручивают.

Пенсионерка верит Владимиру Путину: «Я думаю, если он дернул их, явно же, что люди ему жалуются, пишут». Но не верит, что распоряжение президента будет выполнено: «Его игнорируют, ему палки в колеса ставят».

Пенсионеры экономят на курице

– Цены на курицу выросли, – делится личной статисткой другая московская пенсионерка Валентина Михайловна. – Потому что я кур покупаю, на мясо не смотрю. А сахар... это вообще уже за пределами, выше крыши! Очень подорожало растительное масло. Про крупы молчу.

В последний год Валентина Михайловна стала меньше покупать и меньше есть. Отказываться вроде бы уже не от чего — мясо она не ест давно, морепродуктами себя не радует, берет только самое необходимое.

– Прожить на московскую пенсию, конечно, можно. Но надо уметь хорошо считать, все время считать, – резюмирует она.

А вот Тамара Ивановна, тоже постоянная клиентка эконом-магазинов, изменила свой рацион.

– Говядину я и так уже два года не ела. Ну что такое говядина? Это 500 рублей за килограмм и даже больше, – рассказывает она. – Покупаю курицу и свинину, когда по акции. На кур скидка есть. Они по 114 -115 рублей за килограмм, а по социальной карте 105 рублей и ниже получается — уже нормальная цена.

Тамара Ивановна редко покупает рыбу. Сын иногда приносит домой креветки, а у нее самой «рука не поднимается» приобретать их. Экономит и урезает себя в овощах и фруктах, которые тоже подорожали.

– Яблоки дорогие очень стали, – говорит она. – Раньше они были по 60-70 рублей, а сейчас по 100 рублей и больше.

Сыр и молочку женщина берет по акции, как и шоколад. Недавно купила три плитки черного шоколада (самый дешевый, что с пальмовым маслом) по акционной цене – 70 рублей за плитку, и счастлива. Будет с чем попить чай в Новом году!

– Чего бы хотелось купить? Я не знаю! – теряется от одной мысли о шикарной жизни пенсионерка.

«Посмотрела ценник на масло и пошла домой»

Белову Татьяну Ивановну волнуют не столько цены, сколько качество продуктов. Хотя бешеный скачок стоимости растительного масла и сахара она не могла не заметить.

– Я в магазин хожу раз в неделю, – рассказывает она. – Вышла на прошлой неделе, а масло уже 170-180 рублей. Посмотрела и пошла домой. Вот думаю, если Путин сказал, может быть, цены отрегулируют. А пока покупать не буду.

Пенсионерку больше волнует качество товаров: почему все так дорого, но невкусно и некачественно. Субпродукты, прошедшие переработку, она не покупает. Все готовит сама из молока, курицы, яиц и покупает не в пачках, а на развес.

– Очень плохой сыр, – выносит она свой потребительский вердикт. – В колбасный отдел я вообще не подхожу: есть невозможно, а какие цены!

Даже хлеб печет сама и само собой куриные котлеты тоже сама крутит: «Добавишь специй в это мясо – и вроде есть можно». Татьяна Ивановна возмущается: почему на Украине и в Белоруссии, где цены такие же и даже ниже, все вкуснее.

– Я вот еду в Ставрополь и даже не знаю, что купить в подарок в Москве. Все невкусное. Шоколад? Мне не нравится, он с пальмовым маслом, – грустно отмечает она.

Дорогостоящие конфеты и торты она давно заменила леденцами и обычным сахаром: не так химозно и дешевле.

– Не только цены, но и качество продуктов нужно регулировать, – замечает она. – Мы хоть настоящее попробовали, а молодежь жалко — что они едят, на чем растут...

«Не хочется работать только на еду»

Работающую молодежь, как показал наш опрос, рост цен на продукты волнует не меньше стариков.

– Сахар на 300% вырос, – утверждает Алексей. – С остальным в сетях все хитро: у них скидки, по стандартной цене молоко 120 рублей, а по акции доходит до 60. Масло подсолнечное тоже резко взлетело.

Алексей признается, что его потребительская корзина стала хуже и проще: меньше фруктов, больше суррогата типа плавленых сырков. А ведь он не пенсионер, работающий москвич.

Станиславу 29 лет, он успешный московский курьер. Мы без иронии. В пандемию эта профессия наиболее востребована и хорошо оплачиваема. Но и он изменил свой рацион.

– Я фанат спаржи и не ел ее год, – признается он. – Могу иногда себе что-то позволить (вино, деликатесы), но нечасто, не каждую неделю. Готовить предпочитаю дома, на перекусы денег много уходит, а мне не хочется работать только на еду. Станислав называет себя «акционером» – покупает все по акциям, со скидками. В любви к акциям признались абсолютно все опрошенные.

Если уж москвичи в связи с ростом цен на продукты питания подтягивают пояса и изменяют свой рацион, то что говорить об остальных регионах, где люди на заслуженном отдыхе в целом получают поменьше, да и зарплаты пониже (и те в последнее время практически не растут). И экспертам, кажется, что обрадовать наших граждан пока нечем. К примеру, экономист Владислав Жуковский называет экономическую политику России как «назло бабушке отморозим уши». И опять остается открытым вопрос: что делать-то будем? Затягивать пояса всё туже и туже? А если уже и дырочки делать нет возможности в этих самых вот поясах?..

Sobesednik.ru

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