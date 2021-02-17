Ужасно: по смертности мужчин Россия сравнялась с Сирией

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Нерадостной статистикой поделился глава комиссии Общественной палаты РФ (ОП) Сергей Рыбальченко.
«Это чей-то отец, муж, сын, который обеспечивает благополучие не только семьи, но и страны, и по этому показателю мы находимся на уровне воюющей Сирии. Это для нас ужасная ситуация», — подчеркнул он.
Рыбальченко также указал, что если в России сохранятся нынешние показатели по рождаемости и смертности, то к 2030 году естественная убыль населения (разница между рождаемостью и смертностью) превысит 5,5 млн человек. Он пояснил: это примерно треть всех потерь СССР в Великой Отечественной войне или потеря такого региона, как, например, Подмосковье.
По словам Рыбальченко, только с помощью развития медицины и здравоохранения переломить ситуацию со смертностью невозможно, поскольку «всех не вылечить». «Надо предотвращать причины, которые приводят к этой смерти», — сказал он.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России выросла на 17,9% за 2020 год. По данным Росстата, население страны сократилось в 2020 году на 0,5 млн человек до 145,2 млн. Последний раз подобное сокращение численности растения фиксировали 15 лет назад.
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Россия уже который год переживает демографический кризис: убыль населения достигла просто колоссальных размеров. И пугает больше всего вот что: примерно 24% всех смертей в России приходится на долю работающих людей, и 80% из них — мужчины. То есть каждая пятая смерть в России — это смерть кормильца семьи.
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