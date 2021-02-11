Убыль населения в России: почти как в «лихие 90-е». Почему?

Людей в России становится все меньше, а значит нефтяные сверхдоходы последних 20 лет пошли не на «сбережение народа», а явно на что-то другое.

Для оценки эффективности социально-экономической политики государства существуют разные способы. Например, можно взять за основу средний уровень доходов по стране. Однако сегодня этот параметр считается не самым эффективным, поскольку в итоге получается «средняя температура по больнице». Но есть один, пожалуй, самый объективный показатель — демографический.

Манипулировать сознанием отдельных людей и даже целых слоев не так сложно, но общество в целом обмануть невозможно. И если жизнь людей существенно ухудшается, то статистика на следующий же год демонстрирует соответствующую динамику: рождаемость сокращается, смертность растет. И наоборот.

Конечно, в современном урбанизированном обществе вернуться к значительным темпам роста населения, вероятно, уже не удастся, но высокий уровень естественной убыли населения в той или иной стране однозначно сигнализирует о том, что большинство людей чувствует себя там плохо.

Посмотрим под этим углом, что происходило в этой сфере за последние 20 с лишним лет в России.

Естественная убыль населения России в 2020 году, как мы и предсказывали в предыдущей публикации на эту тему, составила почти 700 тысяч человек. Если быть точным, то предварительные данные Росстата показывают, что за декабрь–январь прошлого года естественная убыль (которая является разницей между числом родившихся и умерших в стране) составила около 689 тысяч человек. Это более чем вдвое превышает аналогичный показатель 2019 года (317 тысяч человек). Таким образом убыль населения в России в 2020 году стала рекордной за последние 15 лет — больше было только в 2005 году (847 тысяч человек).

Важно отметить, что естественная убыль в 2020 году достигла такого масштаба не только за счет сокращения рождаемости (в прошлом году она снизилась на 48 тысяч человек по сравнению с рождаемостью в 2019-м, однако годом раньше спад рождаемости был в разы больше — 120 тысяч человек), сколько в первую очередь за счет резко возросшей смертности. В 2020-м в РФ умерло немногим больше 2,124 млн человек, что на 323,8 тыс. человек больше, чем в 2019-м. Для сравнения: в 2019 году по сравнению с 2018-м смертность в стране, если верить официальным данным, даже сократилась на 27 тысяч человек.

Не менее существенно и то, что такой резкий всплеск смертности объясняется не только (и даже не столько) пандемией COVID-19. Если опять-таки верить официальным данным, которые публикует Коммуникационный центр правительства Российской Федерации на сайте стопкоронавирус.рф, по состоянию на 3 февраля 2021 года в России от ковида умерло «всего» 75205 человек. Это означает, что пандемия дала лишь четверть случаев общего прироста смертности в 2020 году, а три четверти из дополнительных 323,8 тыс. умерших скончались от других причин.

Есть ряд версий, почему так произошло. Например, вполне логично предположить, что медицинская помощь страдающим другими заболеваниями в это время стала для населения почти недоступной. Значительная часть медиков, в том числе онкологов, специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям, были брошены на борьбу с COVID-19, из-за чего «просела» медицинская помощь по их профилю (а рак, инсульты и инфаркты в сумме традиционно составляют большую часть причин смерти в России). Известны случаи, когда попасть к профильным специалистам хотя бы на первичный прием можно было не раньше, чем через две-три недели после записи. И это в Москве. Что уж говорить о небольших городах и сельской местности...

Другая очевидная причина роста смертности — ухудшение экономического положения населения — инфляция, рост прямой и скрытой безработицы, задержки с выплатами зарплат.

Нельзя не отметить и особенности российской ковидной статистики. Как было отмечено выше, по официальным данным, с начала эпидемии в России из числа заболевших ковидом скончались 75,2 тысячи человек. Однако методика подсчета вызывает вопросы. По данным Росстата, которые приводит РБК, только с апреля по сентябрь 2020 число умерших с COVID-19 по стране составило 55671 человек, при этом как «основная причина смерти» он указан только у 31969 человек. Какие из этих цифр складывать, чтобы получить общую картину за все время пандемии, остается на усмотрение статистиков. Однако даже без учета последствий ковида видно, что естественная убыль населения в России в 2020 году продолжала расти высокими темпами.

Кроме того, в 2020 году в России резко увеличилась не только естественная убыль. Более чем на полмиллиона человек сократилась и общая численность населения страны. Поясним. В отличие от такого показателя, как естественный прирост/убыль населения, графа «общая численность населения» учитывает и миграционный прирост.

Так вот, общая численность населения России за год сократилась почти на 507 тысяч человек — с 146,745 млн на 1 января 2020 года до 146,238 млн на ту же дату 2021 года. И это несмотря на небольшой миграционный прирост по итогам года! Который, впрочем, как прикидывают специалисты по миграции из ИНСАП РАНХиГС Никита Мкртчан и Юлия Флоринская, окажется самым низким за многие годы — от 110 до 120 тысяч человек.

Конечно, демографический обвал 2020 года худо-бедно можно списать на пандемию и экономический кризис. Но Владимир Путин полновластный хозяин России уже более двадцати лет — фактически, с августа 1999 года, когда он был назначен главой правительства. Причем именно в этот год благодаря девальвации рубля в кризисном 1998-м и началу подъема мировых нефтяных цен, экономика страны начала расти. Однако демографические показатели демонстрируют нам, что вал нефтедолларов, хлынувший на Россию, не сказался на улучшении самочувствия широких слоев народа. Естественная убыль населения России в 2000-м, первом году путинского президентства, составила 958 тысяч человек. В 2001 году — 943 тысячи, в 2002 году — 935 тысяч, в 2003 году — 888 тысяч, в 2004 году — 792 тысяч, в 2005 году — 846 тысяч...

Только к первой половине 2010-х годов убыль в стране начала понемногу снижаться, а в 2013–2015 годах даже имел место небольшой прирост населения — от 24 до 32 тысяч человек в год. Естественно, этот скромный успех не мог компенсировать колоссальные человеческие потери предыдущих двух десятилетий (убыль в России началась в 1992 году). Тем более, что с 2016 года убыль населения в России возобновилась и сейчас нарастает примерно теми же темпами, что и в «проклятые девяностые».

Дабы не утомлять читателя излишней цифирью, подведем итог. За время правления Путина (с 2000 по 2020 год включительно) естественная убыль населения России составила в общей сложности около 8,8 млн человек. Причем большая часть из этих двадцати лет пришлась на эпоху высоких мировых цен на главные экспортные товары РФ — нефть и газ. Однако демографические результаты убедительно свидетельствуют, что сверхдоходы все эти годы шли по преимуществу не на социально-экономическое развитие страны и народа, как нас убеждает пропаганда, а явно на что-то другое.

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По инф. rosbalt.ru

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