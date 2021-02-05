Неуютный прогноз: проблема бедности, вероятно, обострится

Проблема бедности в России может обостриться в нынешнем году после прекращения мер поддержки, которые были введены в «ковидном» 2020 году. Об этом на «круглом столе» заявила директор департамента Счетной палаты РФ Ольга Самарина.

«Те меры, которые в 2020 году были введены, особенно в части поддержки безработных граждан, они прекращают свое действие с 2021 года. Соответственно проблема бедности может еще больше обостриться», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Причем, полагает она, меры господдержки, которые были направлены на поддержку населения в 2020 году, не позволили стабилизировать уровень бедности в России.

«Меры которые были предприняты, огромный комплекс, широкий комплекс мер, направленных на поддержку тех, чье материальное положение могло потенциально ухудшиться и ухудшилось, вот этот комплекс мер не позволил нам даже стабилизировать уровень бедности», — указала Самарина.

Она подчеркнула, что за 9 месяцев 2020 года количество граждан РФ с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 19,6 млн человек.

Напомним, в январе онлайн-сервис по поиску работы SuperJob обнародовал данные, согласно которым почти половина россиян (47%) скорректировали свою финансовую стратегию в сторону экононии из-за пандемии коронавируса.

«Большая часть опрошенных приняла решение урезать расходы в непростые для экономики и личного бюджета времена (47%). И лишь 8% пересмотрели свою финансовую стратегию в сторону увеличения расходов», — приводило РИА «Новости» выдержки из обзора.

В начале декабря стало известно, что более трети россиян (38%) могут позволить себе купить только продукты и одежду, тогда как приобретение крупной бытовой техники для них является проблемой. При этом для 28% затруднительна даже покупка одежды, следовало из данных опроса ВЦИОМ.

В то же время 21% респондентов могут без труда купить холодильник, телевизор, мебель, но на большее у них денег нет. Без труда способны купить автомобиль, но не большее, 4% респондентов. Могут позволить себе все лишь 2%. Еще 6% не могут купить даже продукты.

Как показали результаты ноябрьского опроса Фонда «Общественное мнение», каждый третий россиянин (33%) считает, что живет бедно, причем 7% сограждан заявляют, что так или всегда, а 12% респондентов стали бедными более 10 лет назад.



«1% россиян называют себя богатыми, 64% говорят о себе, что они люди со средним достатком, 33% относят себя к бедным», — подчеркивалось в обзоре.

Среди причин бедности респонденты указывают на крайне низкий уровень зарплат и их снижение, рост тарифов, потерю рабочего места.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...