Путин потребовал за неделю остановить рост цен на продукты

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Президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия правительства в вопросе образования цен. Он заявил, что они ничего не делают, чтобы снизить цены, а вместо этого только «рассказывают ему сказки».
В частности, президент оказался недоволен главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, который проводит «эксперименты» с ценами на базовые продукты.
«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь», — возмутился глава государства докладом Решетникова (цитата по ТАСС).
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Он недоволен, что министерство не вводит пошлины на подсолнечное масло и не контролирует цены на сахар, а лишь «мониторит» их: «Что вы там будете делать? Собрания проводить, да? И возлагаете надежды на антимонопольную службу». При этом никакого отношения к этим процессам со стороны пандемии Путин не видит.
Он отметил, что в мире цены на определенные продукты выросли ещё сильнее, чем в России: «Значит, есть еще, куда расти (...) Если не остановить, будет расти дальше! — сетует президент. — А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем!» — заявил он всем присутствующим.
Он потребовал от правительства в течение недели принять все необходимые меры в отношении борьбы с повышением цен, причем за это время должны появиться конкретные решения, которые будут изложены не в предложениях, а в распоряжениях: «Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов».
По инф. sobesednik.ru
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Президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия правительства в вопросе образования цен. Он заявил, что они ничего не делают, чтобы снизить цены, а вместо этого только «рассказывают ему сказки».
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