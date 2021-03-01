Государство исправно держит свой народ в хронической нужде. Так нужно?

В средневековом Кодексе Бусидо самурай Ямамото говорит, что существуют две вещи, которые могут ввести слугу в заблуждение. Это богатство и слава. Если же слуга постоянно испытывает нужду, он будет безупречен. Неизвестно, до какой степени российская власть прониклась духом самураев, но свой народ она исправно держит в состоянии хронической нужды, а также не допускает его до крупных свершений, поощряя, вывернув шею, оглядываться на достижения прошлого.

Известно, что пандемия ударила по экономике. Как по государственному бюджету, так и по бюджету семейному. Но какой удар сильнее? Где легкий свинг, а где апперкот? Как пел Высоцкий, во времена которого царила плановая экономика и не было кризисов, «вот апперкот — я на полу, и мне нехорошо!» Ясно, результат зависит от общественного договора между властью и обществом. В Великобритании на эту тему лапидарно высказалась Маргарет Тэтчер: «Нет никаких государственных денег, а есть только деньги налогоплательщиков». В России до такого вольнодумства не дойдет даже оппозиционер. Иные у нас традиции, чему есть объективные причины, но простому обывателю от этого не легче и поладить с властью, которая наделена чертами Левиафана, не слишком просто.

В 2020 году вся планета оказалась в одной лодке, потери повсеместные, чего не бывало даже во время мировых войн, всегда находились страны, которые грели руки на общей беде. В США, где протекционистские меры Трампа вели к фейерверку экономических рекордов, COVID разрушил все достижения, и экономика упала на 3,5%, что стало самым глубоким провалом со времен Второй мировой войны. ВВП Великобритании показал самое сильное (11%) падение за последние три века. Можно припомнить, что во многом из-за кризиса трехсотлетней давности Стюарты потеряли королевский трон, на который уселись рачительные ганноверские курфюрсты. Чтобы свести концы с концами, в 2021 году бюджет желает поднять заимствования почти до 20% ВВП.

Что же Россия? Росстат обнародовал оценку финансовых потерь экономики в пораженном пандемией 2020 году. Снижение ВВП составило всего 3,1%, а ведь правительство готовилось к худшему — к 4%. И это на фоне обвального нефтяного кризиса, когда цены на «черное золото» впервые на нашей памяти уходили в отрицательную зону. Даже у неунывающего «Газпрома» рухнули показатели, а экспортные трубы заполнены наполовину. Недавно президент США говорил, что экономика России разорвана в клочья, а теперь коллективному Кремлю впору Нобелевскую премию по экономике выписывать. Из злой пандемии экономика России выбралась даже легче, чем из кризиса 2009 года, когда ВВП упал на 8%. Чудеса!

Однако ошеломляющий успех государственной экономики вовсе не означает, что он осчастливил граждан. Государство повернуло пандемию так, что она всем грузом ударила по мирным обывателям. Реальные доходы населения в 2020 году упали на 3,5%, хотя президент на итоговой пресс-конференции в декабре 2020 года прогнозировал 3%. В итоге за чертой бедности живут 19,6 миллионов граждан. Это на 430 тысяч больше, чем годом ранее до прихода COVID. Кроме того, в 2020 году соотношение средней пенсии к средней зарплате упало до минимальной отметки за много лет — 29%. А ведь Пенсионная реформа, согласно высоким декларациям, задумывалась для того, что обеспечить старикам достойную жизнь. Получилось — как всегда.

Надо добавить, что, несмотря на победные реляции о сравнительно низких людских потерях от COVID, население России в 2020 году сократилось на 510 тысяч, из которых новая болезнь унесла около 20%. Теперь в России живет 146,24 миллиона человек, рекордное падение с 2005 года. Нищими в стране, которая, как считает власть, удачнее других вышла из пандемии, являются 13,4% граждан, или каждый седьмой житель. Эти цифры входят в явное противоречие с заявленными президентом РФ национальными целями, где демография и уровень доходов населения фигурируют на первых позициях.

По данным Бюро экономического анализа США, в 2020 году личные доходы американских граждан снизились на 1,1%, а личные расходы упали всего на 0,4%. Двух мнений быть не может: граждане России в полном соответствии с национальными традициями, за которые мы держимся и которыми рьяно гордимся, заплатили за коронавирус значительно более высокий налог, чем иностранцы и чем родная власть. В России финансовая поддержка населения со стороны власти была минимальной, люди выживали, благо богатый советский опыт на этот счет из памяти не стерся.

Да, отличий много. В России в экономике больше доля госсектора и крупных предприятий, которые не останавливали производство, а на Западе ВВП просел из-за массового банкротства малого и среднего бизнеса. Но в любом случае реанимация экономики в 2021–2022 годах, по аналогии с выходом из Великой депрессии, которую победили советы Джона Кейнса, зависит от потребительского спроса, от кошелька обывателя и его возможностей подтолкнуть экономику. Поэтому восстановление экономики на Западе пойдет быстрее чем в России, что еще раз подчеркивает уязвимость нашей страны, которая делает ставку на госсектор в ущерб малому и среднему бизнесу. Впрочем, это уже другая тема.

Нет ничего удивительного в том, что на фоне экономического кризиса протестная волна прокатилась по прежде спокойным регионам России. Предчувствуя возможный рецидив социальных волнений в преддверии осенних выборов, Кремль решил перехватить у оппозиции инициативу и спешно готовит проект Общественного договора. Мыслительным процессом руководит вице-премьер Татьяна Голикова, что подчеркивает важность документа. Но какие идеи могут быть заложены в документ, если согласно манифесту режиссера Богомолова, вдохновленному теми же высокими умами, Россия остается страной вертухаев и рабов? Можно повторить мантры о социальных обязательствах государства, но пандемия показала, как ведет себя власть, когда можно распахнуть закрома.

Не надо лукавить, власть всегда живет лучше народа. Но с Россией особый случай. У нас лицемерие власти, со времен Октября, возведено в высший закон. Не успел отгреметь залп «Авроры», как власть переняла обычаи свергнутых буржуев. Ходоки поражались деликатесам на кремлевском столе. Со времен 200-й секции ГУМа ничего не изменилось. В России построено уникальное двухэтажное общество с узкими охранными турникетами между пролетами. Унизительная для человека нужда во всем, что требуется для нормальной жизни. И замешанная на мздоимстве роскошь немногих избранных, которые умеют лукаво говорить о народном благе.

Иногда послушаешь некоторых политдеятелей – у нас все замечательно и хорошо, и складывается впечатление, что говорят они о достижениях в какой-то другой стране. Не узнаешь свою жизнь, сверяясь с их елеем, никак. Реалии же таковы, что не то что жить, а уже выживать становится все труднее. Каждые полгода преподносит свои возросшие цены «любимое» ЖКХ, стоимость товаров и услуг как будто находятся в гонке «кто больше». Работу многим людям сейчас не найти, причем тяжело в этом плане даже молодым, а что говорить если 50+? Бесплатная медицина такая неповоротливая и негибкая, как будто намеренно поворачивает граждан в сторону платной. Налоги все новые вводятся, штрафы. Не успеваешь платить по счетам, да и хватит ли на все среднего по стране кошелька? Так где же у нас «хорошо», если выйти за рамки чиновничьего документа и шагнуть в реальную жизнь? Куда нужно пройти, чтобы встретиться все-таки с декларируемым «замечательным» наяву?

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