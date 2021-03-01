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Государство исправно держит свой народ в хронической нужде. Так нужно?
Сергей Лесков, rosbalt.ru   
01 Марта 2021 г.
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В средневековом Кодексе Бусидо самурай Ямамото говорит, что существуют две вещи, которые могут ввести слугу в заблуждение. Это богатство и слава. Если же слуга постоянно испытывает нужду, он будет безупречен. Неизвестно, до какой степени российская власть прониклась духом самураев, но свой народ она исправно держит в состоянии хронической нужды, а также не допускает его до крупных свершений, поощряя, вывернув шею, оглядываться на достижения прошлого.

Государство повернуло пандемию так, что она всем грузом ударила по обычным людям

Известно, что пандемия ударила по экономике. Как по государственному бюджету, так и по бюджету семейному. Но какой удар сильнее? Где легкий свинг, а где апперкот? Как пел Высоцкий, во времена которого царила плановая экономика и не было кризисов, «вот апперкот — я на полу, и мне нехорошо!» Ясно, результат зависит от общественного договора между властью и обществом. В Великобритании на эту тему лапидарно высказалась Маргарет Тэтчер: «Нет никаких государственных денег, а есть только деньги налогоплательщиков». В России до такого вольнодумства не дойдет даже оппозиционер. Иные у нас традиции, чему есть объективные причины, но простому обывателю от этого не легче и поладить с властью, которая наделена чертами Левиафана, не слишком просто.

В 2020 году вся планета оказалась в одной лодке, потери повсеместные, чего не бывало даже во время мировых войн, всегда находились страны, которые грели руки на общей беде. В США, где протекционистские меры Трампа вели к фейерверку экономических рекордов, COVID разрушил все достижения, и экономика упала на 3,5%, что стало самым глубоким провалом со времен Второй мировой войны. ВВП Великобритании показал самое сильное (11%) падение за последние три века. Можно припомнить, что во многом из-за кризиса трехсотлетней давности Стюарты потеряли королевский трон, на который уселись рачительные ганноверские курфюрсты. Чтобы свести концы с концами, в 2021 году бюджет желает поднять заимствования почти до 20% ВВП.

Что же Россия? Росстат обнародовал оценку финансовых потерь экономики в пораженном пандемией 2020 году. Снижение ВВП составило всего 3,1%, а ведь правительство готовилось к худшему — к 4%. И это на фоне обвального нефтяного кризиса, когда цены на «черное золото» впервые на нашей памяти уходили в отрицательную зону. Даже у неунывающего «Газпрома» рухнули показатели, а экспортные трубы заполнены наполовину. Недавно президент США говорил, что экономика России разорвана в клочья, а теперь коллективному Кремлю впору Нобелевскую премию по экономике выписывать. Из злой пандемии экономика России выбралась даже легче, чем из кризиса 2009 года, когда ВВП упал на 8%. Чудеса!

Однако ошеломляющий успех государственной экономики вовсе не означает, что он осчастливил граждан. Государство повернуло пандемию так, что она всем грузом ударила по мирным обывателям. Реальные доходы населения в 2020 году упали на 3,5%, хотя президент на итоговой пресс-конференции в декабре 2020 года прогнозировал 3%. В итоге за чертой бедности живут 19,6 миллионов граждан. Это на 430 тысяч больше, чем годом ранее до прихода COVID. Кроме того, в 2020 году соотношение средней пенсии к средней зарплате упало до минимальной отметки за много лет — 29%. А ведь Пенсионная реформа, согласно высоким декларациям, задумывалась для того, что обеспечить старикам достойную жизнь. Получилось — как всегда.

Надо добавить, что, несмотря на победные реляции о сравнительно низких людских потерях от COVID, население России в 2020 году сократилось на 510 тысяч, из которых новая болезнь унесла около 20%. Теперь в России живет 146,24 миллиона человек, рекордное падение с 2005 года. Нищими в стране, которая, как считает власть, удачнее других вышла из пандемии, являются 13,4% граждан, или каждый седьмой житель. Эти цифры входят в явное противоречие с заявленными президентом РФ национальными целями, где демография и уровень доходов населения фигурируют на первых позициях.

По данным Бюро экономического анализа США, в 2020 году личные доходы американских граждан снизились на 1,1%, а личные расходы упали всего на 0,4%. Двух мнений быть не может: граждане России в полном соответствии с национальными традициями, за которые мы держимся и которыми рьяно гордимся, заплатили за коронавирус значительно более высокий налог, чем иностранцы и чем родная власть. В России финансовая поддержка населения со стороны власти была минимальной, люди выживали, благо богатый советский опыт на этот счет из памяти не стерся.

Да, отличий много. В России в экономике больше доля госсектора и крупных предприятий, которые не останавливали производство, а на Западе ВВП просел из-за массового банкротства малого и среднего бизнеса. Но в любом случае реанимация экономики в 2021–2022 годах, по аналогии с выходом из Великой депрессии, которую победили советы Джона Кейнса, зависит от потребительского спроса, от кошелька обывателя и его возможностей подтолкнуть экономику. Поэтому восстановление экономики на Западе пойдет быстрее чем в России, что еще раз подчеркивает уязвимость нашей страны, которая делает ставку на госсектор в ущерб малому и среднему бизнесу. Впрочем, это уже другая тема.

Нет ничего удивительного в том, что на фоне экономического кризиса протестная волна прокатилась по прежде спокойным регионам России. Предчувствуя возможный рецидив социальных волнений в преддверии осенних выборов, Кремль решил перехватить у оппозиции инициативу и спешно готовит проект Общественного договора. Мыслительным процессом руководит вице-премьер Татьяна Голикова, что подчеркивает важность документа. Но какие идеи могут быть заложены в документ, если согласно манифесту режиссера Богомолова, вдохновленному теми же высокими умами, Россия остается страной вертухаев и рабов? Можно повторить мантры о социальных обязательствах государства, но пандемия показала, как ведет себя власть, когда можно распахнуть закрома.

Не надо лукавить, власть всегда живет лучше народа. Но с Россией особый случай. У нас лицемерие власти, со времен Октября, возведено в высший закон. Не успел отгреметь залп «Авроры», как власть переняла обычаи свергнутых буржуев. Ходоки поражались деликатесам на кремлевском столе. Со времен 200-й секции ГУМа ничего не изменилось. В России построено уникальное двухэтажное общество с узкими охранными турникетами между пролетами. Унизительная для человека нужда во всем, что требуется для нормальной жизни. И замешанная на мздоимстве роскошь немногих избранных, которые умеют лукаво говорить о народном благе.

Иногда послушаешь некоторых политдеятелей – у нас все замечательно и хорошо, и складывается впечатление, что говорят они о достижениях в какой-то другой стране. Не узнаешь свою жизнь, сверяясь с их елеем, никак. Реалии же таковы, что не то что жить, а уже выживать становится все труднее. Каждые полгода преподносит свои возросшие цены «любимое» ЖКХ, стоимость товаров и услуг как будто находятся в гонке «кто больше». Работу многим людям сейчас не найти, причем тяжело в этом плане даже молодым, а что говорить если 50+? Бесплатная медицина такая неповоротливая и негибкая, как будто намеренно поворачивает граждан в сторону платной. Налоги все новые вводятся, штрафы. Не успеваешь платить по счетам, да и хватит ли на все среднего по стране кошелька? Так где же у нас «хорошо», если выйти за рамки чиновничьего документа и шагнуть в реальную жизнь? Куда нужно пройти, чтобы встретиться все-таки с декларируемым «замечательным» наяву?

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