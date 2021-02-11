Работающие пенсионеры: в СССР дохода в 300 рублей вполне хватало на приличную жизнь

Люди склонны сравнивать жизнь прошлую и настоящую. К примеру, много споров ведется по качеству жизни в современной России и в СССР. Одна из горячих дискуссионных тем – пенсии для работающих пенсионеров. Получали ли ее в советское время? Сейчас, как известно, работающим пенсионерам такое госпособие выплачивается, вот только индексация буксует уже на протяжении нескольких лет.

Как жилось работающим пенсионерам во времена СССР?

На протяжении всей истории СССР пенсионное обеспечение населения постоянно менялось. Последним актуальным законом, который регулировал выплаты пенсии работающим гражданам пенсионного возраста было постановление от 31 декабря 1969 года.

С этого момента порядок выплаты пенсии работающим пожилым людям не менялся до распада страны:

100% пенсии плюс зарплата – для рабочих, младшего обслуживающего персонала, мастеров, почтальонов, продавцов, кассиров, прорабов, работников сферы бытового обслуживания, младшего и среднего медперсонала;

75% пенсии плюс зарплата – для инженеров, врачей, фармацевтов, работников суда, учителей и других людей с высшим образованием, работающим в условиях Сибири, Дальнего Востока и Урала;

50% пенсии плюс зарплата – для всех, вышеперечисленных категорий работников в других районах страны.

Список пополнялся новым постановлением в 1979 году. Миллионы работающих пенсионеров получали пенсию плюс зарплату. Было установлено ограничение: совокупный доход работающего пенсионера не должен превышать 300 руб. Если сумма пенсии и зарплаты была больше, платили меньший размер пенсии. Большинства работающих пенсионного возраста это ограничение не касалось, так как общий их доход не превышал установленной планки.

Что можно было купить в СССР, к примеру, за один рубль?

Чтобы оценить качество жизни работающего пенсионера в СССР, можно посмотреть, какова была реальная покупательная способность денег в то время:

за 1 руб. можно было купить 100 стаканов газированной воды, 100 коробок спичек, 10 кг картошки, 1 десяток яиц, 1 кг сахара, 1 л подсолнечного масла, пообедать в столовой, 20 л 72-го бензина и многое другое;

за 3 руб. можно было себе позволить 1 кг докторской колбасы, 1 кг сыра, 1 кг апельсинов, 1,5 кг говядины, 1 кг свинины, торт «Наполеон», 2 пачки импортных сигарет, рулон обоев;

за 5 руб. – 1 бутылку водки, 2 кг бананов, «Кубик Рубика», 1 кг сырокопченой колбасы, женские колготки и многое другое;

за 10 руб. – 1 бутылку коньяка, 2 кг шоколадных конфет, 1 аудиокассету, 6 хрустальных стаканов, импортное белье, пароварку, китайский термос, стул из дерева, путевку в пионерский лагерь;

за 25 руб. – полететь самолетом в Москву, купить французские духи, гитару, 2 кг черной икры, фотоаппарат, детское зимнее пальто, чайный сервиз на 6 персон;

за 50 руб. можно было купить велосипед для подростка, детскую коляску, пылесос, поужинать вдвоем в ресторане, хрустальную люстру, лаковые туфли.

Таким образом, дохода в 300 руб. пенсионеру вполне хватало на приличную жизнь.

Можно сравнивать жизнь в СССР и в современной России бесконечно, находить и там, и там свои плюсы и минусы. Но жить все-таки нужно не только воспоминаниями, но и настоящим моментом. И интересно, что же там все-таки с индексацией пенсий работающим пенсионерам сегодняшних дней?

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