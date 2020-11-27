Мнение депутата Госдумы: С индексацией пенсий работающим пенсионерам будет хеппи-энд

Злободневная тема для многих людей – индексация пенсий работающим пенсионерам. Она, напомним, была заморожена еще четыре года назад. Что будет дальше, станет ли госпособие для этой категории граждан расти или все останется как прежде – мнениями делятся эксперты, дающие осторожные прогнозы развития ситуации. Своим видением о том, стоит ли работающим пенсионерам надеяться на индексацию, поделился и депутат Государственной Думы Олег Шеин.

Дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться. Речь – об индексации пенсии работающим пенсионерам, которая была заморожена с 2016-го.

6 октября президент России Владимир Путин встречался онлайн с руководителями фракций. Глава эсеров Сергей Миронов был единственным, кто затронул прагматичные социальные вопросы. Владимир Жириновский говорил, напомню, про геополитику, Геннадий Зюганов – про СССР, Сергей Неверов благодарил за заботу о гражданах... А Миронов обозначил как раз тему с индексацией пенсий работающим пенсионерам. И было приятной неожиданностью для всех (кроме Минфина), что Путин сказал, что идея заслуживает внимания и что он даст поручение правительству ее проработать.

Обычно такая фраза означает позитивную реакцию и движение в этом направлении. Однако спустя пару недель, при принятии бюджета на 2021-й, когда этот вопрос представители СР задали г-ну Силуанову, министр финансов ответил, что по идеологическим мотивам он (а соответственно и правительство) считает это неправильным. То есть отказ обусловлен даже не тем, что, скажем, денег мало... Нет.

Силуанов считает, что пенсии – это замещение утраченного заработка, а раз человек работает, то он ничего не утратил. А раз ничего не утратил, не надо индексировать. Строго говоря, такая позиция означает, что работающим пенсионерам вообще платить пенсии не надо, с точки зрения Антона Силуанова. При этом не берется в расчет то обстоятельство, что пенсию-то человек получает за длительный период предыдущей трудовой биографии.

Олег Шеин

Между тем экономия на индексации получается копеечная, а теряет от этого государство гораздо больше. Года два-три назад я приводил расчеты, подтверждающие этот тезис. Недавно аналогичный расчет представил и мой коллега Валерий Гартунг. Если раньше по статистике работающих пенсионеров в стране было 15 млн человек, то сейчас эта цифра определяется примерно в 9 млн. То есть 6 млн работающих пенсионеров ушли в тень. Нет, не на окончательную пенсию, а именно в тень: скачок был слишком резким, он произошел как раз в 2016-м, когда власти схлопнули индексацию. А раз так, то они не платят ни страховые взносы в соцфонды, ни подоходный налог... Получается, отняв у одного пенсионера порядка 125 тыс. руб., государство потеряло на нем минимум полмиллиона...

Вся эта история очень напоминает введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Точно так же, аргументируя исключительно идеологией, нам говорили: нельзя. И тут неожиданно выяснилось: можно, и даже скромная дельта в 2% дает в бюджет 60 млрд руб. Более того, на днях ВШЭ – сверхлиберальный институт – заявила: чего мелочиться-то в 15%, давайте поднимем до 35%.

Так что, уверен, и с индексацией пенсий работающим пенсионерам будет хеппи-энд.

Хочется, чтобы ошибался, конечно, народный избранник в своих прогнозах по индексации пенсий работающим. А вообще вспомнить бы власть имущим, от кого зависит принятие этих решений, что в большинстве своем работать те, кто вышел на заслуженный отдых, часто идут не от любви к профессии и от нечего делать, а потому что на предлагаемое госпособие прожить очень трудно. Молоко и хлеб, оплата ЖКХ и лекарства - вот на это в основном хватает наших пенсий. Но ведь людям-то хочется большего.

Sobesednik.ru

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