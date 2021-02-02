Индексация пенсий для работающих пенсионеров: мозговой штурм продолжается

Правительство России подготовило предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщили в в пресс-службе кабмина.

«По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, — отмечается в сообщении. — Предложения по этому вопросу подготовлены. Доклад в установленном порядке передан в Администрацию президента».

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года.

С 1 января 2019 года в России вступили в силу поправки в пенсионное законодательство. В частности, предполагается поэтапное (до 2028 года) повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.

Ранее СМИ сообщали итоги опроса, согласно которому большинство опрошенных россиян считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им достаточно 45,6 тыс. рублей ежемесячно. В Москве жители хотели бы получат на пенсии 65,1 тыс. рублей, в Петербурге — 55,4 тыс. рублей. Опрос был проведен среди жителей крупных городов страны в возрасте от 45 до 60 лет. Количество участников исследования не уточняется.

Кстати

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский ранее предложил способ изыскать необходимые средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам. По его мнению, во-первых, нужно ликвидировать Росгвардию, которая, по его мнению, занимается «исключительно подавлением мирных акций протеста». «Сэкономим более 200 миллиардов рублей», — заявил Вишневский. Также он призвал не давать денег «безумным диктаторам — белорусскому и сирийскому (2.5 млрд. долларов, 185 млрд. рублей)».

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По инф. rosbalt.ru

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