Автомошенники: работают ли схемы обмана, бытовавшие в СССР, сейчас?

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При покупке автомобиля нужно держать ухо востро. Потому что в этом направлении существовало и существует немало мошенников. Особенно доверия не вызывают перекупщики. А сколько схем обмана придумано! Но некоторые сейчас, в отличие от времен СССР, сложно претворить в жизнь.
Как раньше можно было не дать себя обмануть при покупке авто?
Для того чтобы избежать обмана при приобретении подержанного автомобиля в СССР и в настоящее время — необходимо в первую очередь обращать внимание на пробег транспортного средства. У перекупщиков существует схема, позволяющая обмануть покупателя, и накрутить на товар более высокую цену. Для этого производилось скручивание пробега, чтобы суметь доказать покупателю факт того, что транспортное средство меньше эксплуатировалось, что это было на самом деле. Таким образом, перекупщики недобросовестными методами делали сделку для себя более выгодной.
Во времена СССР этим занимался каждый третий продавец, так как это не являлось наказуемым в отличие от подделки документов, за которое по статье 196 УК РСФСР предусматривался срок лишения свободы до двух лет. Существовала вероятность, что вместо заключения назначат исправительные работы. Особенно было невыгодно заниматься поделкой документов, если недобросовестного перекупщика уже на этом поймали, так как за систематическое нарушение закона предусматривался срок уже до 5 лет.
Скручивание пробега было легко осуществимым на практике, что мог сделать любой водитель, находясь в собственном гараже. Для этого необходимо было отсоединить тросик спидометра от коробки. После этого его присоединяли к моторчику, который питается от аккумулятора. Таким образом, происходило вращение в противоположную сторону, из-за чего происходило уменьшение пробега. Так как процедура требовала длительного времени — нередко скручивание проводился в течение нескольких суток. Опытные автомеханики могли и того разобрать приборную панель и указать любое значение пробега.
В современной России осуществить скручивание не получится также легко. По состоянию на 2020 год существуют специальные фирмы предоставляющую подобную «услугу», так как рядовой водитель или механик не сможет с ней разобраться без наличия знаний в электронике и оборудования. На некоторых автомобилях сделать скручивание ещё сложнее, так как стоит не только одометр, но и блоги памяти, которые необходимо перепрограммировать.
Способ обмана в ...обновлении салона?
Помимо скручивания пробега у перекупщиков в СССР существовал и менее распространённый способ обмана покупателей. Он был более простым и требовал денежных затрат. Для этого обновлялся салон автомобиля, чтобы скрыть его недостатки и придать товарный вид. На сидениях менялись чехлы, производилась замена оплётки руля, также устанавливалась новая коробка передач. Перекупщики занимались этим из расчёта, что вложения, которые они сделают, окупятся с лихвой. Наиболее часто обновляли салон в популярных моделях.
Нередко занимались и латанием дыр, чтобы они перестали быть визуально различимыми. Каждый автомобилист знает, что рано или поздно кузов транспортного средства начинает подвергаться коррозии. Это становится причиной образования дыр. Для придания товарного вида у перекупщиков стояла цель залатать проблемные места. Обычно это делается при помощи сварки, однако недобросовестные продавцы, не желая вкладывать в это лишние средства — заделывали дыры в СССР шпатлёвкой.
Таким образом, перекупщики умудрялись скрыть огромные дыры в кузове. По состоянию на 2020 год, отдельные умельцы ухитряются скрыть брешь в кузове размером в среднестатистический человеческий кулак. Во времена СССР в качестве наполнителя использовалась газета, поверх которой наносился слой шпатлёвки. Современным перекупщикам это скрыть дыру значительно проще, так как для этого может использоваться монтажная пена, так как можно срезать излишки и придать любую необходимую форму после затвердевания.
После этого продавцы обрабатывают поверхность, грунтуют её и перекрашивают кузов. В результате автомобиль начинает выглядеть как новенький, на что ведутся доверчивые покупатели. Если на транспортном средстве свежая покраска — следует обратить на это внимание и как можно тщательнее проверить капот, стойки, а также пороги. Зная о данных методах обмана, покупатель рискует в меньшей степени приобрести автомобиль с «сюрпризом».
Есть и другие схемы обмана. Например, мошенники пытаются расплатиться фальшивыми деньгами, скрываются в неизвестном направлении при тест-драйве, если хозяин не сел в автомобиль тоже и т.д. Поэтому хорошо осведомленным, если намечается покупка транспортного средства, стоит быть. Траты обычно большие, и никому не хочется, чтобы его, говоря современным языком, «обули».
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