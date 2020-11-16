«Переобувая» на зиму машину в шиномонтажной мастерской могут «обуть» и клиента

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Как обманывают чаще всего
Автоэксперты делятся своими наблюдениями и дают полезные рекомендации.
Работники могут манипулировать ценами – называть завышенные цены на услуги, надеясь на невнимание клиента. Нужно не бояться требовать прайс-лист в четко определенными расценками на все работы.
Часто после осмотра клиенту объявляют о наличии скрытых и очень опасных для движения дефектов – погнут диск, не притянуты болты, обнаружены повреждения резины. Как правило, тут же есть магазин для покупки всего необходимого для немедленного ремонта. Если до приезда в мастерскую ничего этого не было обнаружено самим владельцем, стоит внимательно осмотреть машину и принять соответствующее действительному положению дел решение.
Клиенту в навязчивой манере предлагают дополнительные услуги – смазку, подкачку колес, мойку, упаковку снятых колес, установку нестандартных «очень модных и практичных» грузиков для балансировки. Клиент вправе отказаться от всех ненужных ему дополнительных услуг. Кроме этого, не лишним будет проверить итоговую накладную на наличие вписанных, но не выполненных работ и не поставленных, а указанных запасных частей.
Мастера не любят выполнять дешевые простые операции, такие как ремонт колеса без его разбортировки, полного ремонта и установки. В таких случаях лучше поискать другую мастерскую и самостоятельно купить ремкомплект для выполнения простой операции.
Другие придумки мошенников
Слова «повышенная безопасность» магическим образом влияет на клиентов. Это хорошо знают мастера, которые предлагают закачать в шины азот для обеспечения пожаробезопасности. Такая практика вполне оправдана для спортивных машин. Обычные автомобили не нуждаются в этом. Это просто способ выкачать из клиента дополнительные деньги. Как правило, эта услуга предлагается модным дамам и хорошо одетым молодым людям. Цена услуги – до 350 руб. за 1 колесо.
Самым обидным и неприятным является халтурная работа мастеров. Они часто не моют диски перед балансировкой, не очищают протекторы от камней. Это приводит к разбалансированию колес при первом же экстренном торможении. Могут использовать отработанное масло при сборке колес, провести балансировку наспех и неточно.
Эксперты советуют пользоваться услугами проверенных мастерских или рекомендациями друзей.
Любителей нагреть руки хватает во всех сферах. Сейчас, во время замены летней резины и обращения к услугам шиномонтажек, информация о том, как на нас могут нажиться придется кстати. Это заставит быть начеку. Хочется ведь только машину вообще-то дать специалистам «обуть», а не вдобавок еще и себя.
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