Землетрясения в Москве: были, несильные и редко! А если вдруг, да посильнее?

Несмотря на то, что Москва расположена в сейсмически малоактивной зоне, тем не менее, в её истории фиксировались подземные колебания мощностью 5 баллов по шкале Рихтера. Эти толчки хоть и ощущались людьми, но не вызывали значительных разрушений зданий. Однако эксперты сходятся во мнении, что землетрясение уже в 7 баллов может стать губительным для столичного региона.

Летопись подземной тряски

Первый раз о содрогании земли под Москвой написал видный историк Николай Карамзин. В 5-м томе труда «История государства Российского» он рассказал, что 1 октября 1445 года приблизительно в шесть часов вечера город «поколебался», да так, что несколько недель этот катаклизм был единственной темой обсуждения москвичей.

Следующее заметное столичное землетрясение, о котором высказывался тот же автор в журнале «Вестник Европы», произошло 26 октября 1802 года. Длившееся всего 20 секунд оно не нанесло никакого урона строительным объектам. Работники Спасской башни с испугом вещали, что стены строения дрожали, горожане, имевшие люстры и мебель, сообщали об их раскачивании, а иные даже не заметили кратковременного толчка. Свидетелем этого стал Александр Сергеевич Пушкин. Позже поэт напишет об этом, как об одном из первых воспоминаний, в своей автобиографии.

Благодаря научным изысканиям геолога Ивана Мушкетова, составившего в 1893 году «Каталог землетрясений Российской империи», становится очевидным, что в период с 1445 по 1887 годы Москву незначительно трясло всего 4 раза.

В XX веке в столице трижды ощущались отголоски мощных землетрясений, происходивших за сотни километров от неё. Дважды, 10 ноября 1940 года и 4 марта 1977 года, эпицентр подземных толчков находился в румынском уезде Вранча, расположенном в Восточных Карпатах.

Причиной 3-х балльного землетрясения, случившегося 28 декабря 1945 года, стали мощные подземные волнения, возникшие в районе Антарктиды чуть южнее побережья Австралии.

Уже в новом тысячелетии, а точнее в мае 2013 года, Москву качнуло на 2 балла по шкале Рихтера, после того как на дне далёкого Охотского моря произошло сильное колебание земной поверхности.

Источники опасности

Сейсмолог Валентин Уломов, считает, что Москва, раскинувшаяся в центре спокойной в сейсмическом отношении Восточно-Европейской равнины, не может оказаться в эпицентре землетрясения. До неё лишь могут докатываться отзвуки действительно мощных катаклизмов, происходящих в соседних регионах. Наибольшее воздействие на литосферу российской столицы имеют процессы, протекающие в 1400 километрах от неё в Восточных Карпатах. Там в районе Вранча на глубине 150-170 км залегают очаги сейсмоактивности, распространяющие колебания на значительные территории.

Учёные констатировали, что румынские землетрясения однозначно достигают пределов Москвы, теряя в мощности 2 балла. Так в 1977 году город сотрясали 5-ти балльные колебания, в то время как во Вранче наблюдалось землетрясение в 7 баллов.

Поскольку Карпатский сейсмоактивный очаг характеризуется сравнительно стабильным ритмичным режимом, учёные могут составлять долгосрочный прогноз и устанавливать приблизительные даты возникновения и мощность землетрясений.

Иные опасные для мегаполиса сейсмические источники находятся на Северном Кавказе, в Крыму, на Урале, в западной части Центральной Азии и даже на Дальнем Востоке.

Но самые близкие к Москве очаги землетрясения располагаются в Кировской, Рязанской и Тверской области, хотя специалисты утверждают, что мощность их толчков пока дойдёт до столицы едва ли превысит 4 балла. Эти слова подтверждает произошедшая 18 января 2000 года в Кировском регионе подземная тряска, которая прошла для москвичей совсем незаметно.

Кроме естественных центров катаклизмов Валентин Уломов акцентирует внимание на тех, что возникли в результате производственной деятельности человека, связанной с добычей таких природных ископаемых как газ и нефть. Подобные землетрясения, которые именуются «индуцированными», нередко регистрируются в Пермском крае и Татарстане.

Сейсмический иммунитет Москвы может ослабнуть из-за просадки и уплотнения грунта, который возникает вследствие интенсивной застройки мегаполиса и повышения его этажности, а также из-за активного использования участков с насыпными грунтами и разрастания сети искусственных подземных полостей.

7 баллов

В монографии по современному высотному строительству выпущенной Москомархитектурой в 2007 году группа специалистов подытоживает, что исходя из научных расчётов, максимальные подземные колебания в Москве вряд ли превысят 5 баллов.

Выводы сейсмологов относительно низкой сейсмической активности на территории Москвы послужили основанием для смягчения требований к столичному строительству, которое не рассчитано на мощные подземные толчки в 7 баллов.

Учёные утверждают, что если город, по странному стечению обстоятельств, накроет землетрясение в 7 баллов, то его высотные здания либо разрушатся, либо получат сильные повреждения.

Согласно выкладкам экспертов каждые 6 этажей строения "прибавляют" к силе подземных толчков 1 балл. Вместе с тем они констатируют, что это естественное явление, так как с увеличением высоты постройки колебания усиливаются за счёт раскачивания строения.

Кстати, именно поэтому в 1977 году, когда до Москвы дошли 5-балльные отголоски Карпатского землетрясения на 24 этаже одной железобетонной громадины башенного типа были обнаружены трещины на стыке потолка и стен.

Кроме того на верхнем ярусе главного здания Московского университета фиксировались колебания в 7 баллов, а его шпиль колыхался с амплитудой 2 метра. Однако стоит отметить, что подобное сейсмическое воздействие на высотки соизмеримы с ветровыми нагрузками, учитывающимися при проектировании и возведении небоскрёбов.

Последствия

По мнению специалистов, гипотетическое землетрясение в 7 баллов способно нанести значительный урон инфраструктуре, коммуникационной и транспортной сети Москвы.

Однозначно произойдут обрушения зданий, возникнут провалы в дорожном полотне, выйдут из строя подземные жилищно-коммунальные линии.

Не удастся избежать и многочисленных жертв среди населения, поскольку экстренные московские службы из-за малой вероятности в данном регионе землетрясений, совсем не отрабатывают с жителями алгоритм действий при возникновении этого природного катаклизма.

Повезло, конечно, российской столице, что остаются ей лишь отголоски других землетрясений в незначительном варианте. Жалко было бы Москву, если бы что-то серьезное с колебаниями земли произошло где-то рядом. Смогла бы выстоять тогда наша Златоглавая?.. А то ведь сколько прекраснейших здесь исторических зданий, современных решений строительной сферы. Да и люди же везде живут. Будем надеяться, что чаша сия, с землетрясениями посильнее, минет нашу любимую столицу. Да и другие территории страны тоже. Пусть все люди поживут спокойно, а то и так наша планета в последнее время не дает расслабляться. Напомним, кстати, об этом несколькими публикациями:

По инф. cyrillitsa.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...