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Самые крупные клады из всех, что нашли
Лидия Карпенко, 1rre.ru   
14 Января 2021 г.
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Помните, в детстве мы делали клады? С удовольствием их отыскивали, играя в казаков-разбойников? И сегодня кладоискательство некоторых очень интересует, но взрослых, конечно, не на игровом уровне. Есть везунчики, которым попадаются прямо-таки ценные находки. А иногда сокровища находятся совсем рядом, можно сказать под ногами. Только жаль, что люди об этом и не догадываются.

Самые крупные клады из всех, что нашли

Серебро с морского дна и другие дорогие находки

В 2012 году со дна моря было поднято почти 50 тонн серебра. Эта находка была одной из самых огромных по серебру. Цену богатств установили в 38 млн долларов. Весь дорогой груз был расположен на военном транспортном судне, что утонуло после атаки вражеских суден. Клад отыскали после того, как минтранса Англии заявило о награде.

В 1985 году строители начали ремонтировать здание в городке Сьрода-Сленска. Именно они и отыскали клад, который был спрятан несколько веков назад. В закрытой вазе находилось больше 3 тыс. уникальных монет, корона из золота на медали. Находку в то время оценили в 150 млн долларов. Сейчас все драгоценности находятся в одном из музеев Вроцлава.

В 2007 году рядом возле берегов Сан-Франциско был отыскано испанское судно. На борту были серебряные и золотые монетки. После находки начался громкий скандал. Руководство Испании вымогало вернуть корабль и отдать клад.

На острове Джерси, что принадлежит Великой Британии, нашли тайник с богатствами кельтов. Клад спрятали приблизительно 2 тыс. лет назад. Вероятнее всего, его спрятали римские войска, что ворвались на остров. Цену находки оценили в 17 млн долларов.

Один из самых огромных кладов был найден в Англии

В 2011 году в Индии нашли золото весом в 30 тонн, стоимость которого оценили в 22 млрд долларов. В то время, как открывали сундук с драгоценностями, присутствовал при этом наследник последнего махараджи.

Груз с платины из Советского Союза доставляли в Нью-Йорк во время Второй мировой войны. Такими драгоценностями платили за помощь соратников. Однако судно затопили противники. Отыскал его искатель богатств Грег Брукс. По приблизительной оценке, стоимость платины составила около 3 млрд долларов.

В 2010 году Дэвид Крипс нашел состояние из 50 тыс. римских монет, которые датированы 290 годом нашей эры. Находку заценили в 5 млн долларов. С точки зрения истории – это достаточно ценный клад, ведь в тот момент Римская империя перенесла огромный кризис. Качество монет слишком плохое, а сама сумма является жалованием воина за четыре года. Все монеты были отданы в Британский музей.

В 2009 году в Англии нашли один из самых огромных кладов. Отыскать его удалось любителю Терри Герберту. Практически все вещи датируются седьмым веком н.э. Клад был из серебра и золота, а общий его вес составляет 7,5 килограмм. Здесь есть оружие, посуда и украшения.

Очень здорово, конечно, найти крупный клад. Только стоит помнить, что нужно будет материально разделить свою радость и с государством. А еще важно, чтобы, как говорится, «крышу не унесло». А то такая примечательная находка и совсем не впрок может оказаться.

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