Дело было в Англии: во время прополки сада нашелся клад из золотых монет

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Семья, проживающая в районе Нью-Форест английского графства Гэмпшир, пропалывая свой сад, нашла в земле монеты XV и XVI веков.
В кладе 63 золотые монеты и одна серебряная. Судя по датам чеканки, они были закопаны примерно в 1540 году. Общий номинал монет составляет 24 фунта стерлингов, так что их владелец был весьма состоятельным человеком.
По словам хранителя монет эпохи средневековья и раннего Нового времени в Британском музее Барри Кука, в первой половине XVI века такая сумма превышала годовой доход среднего человека. Примерным ее эквивалентом в наши дни можно назвать 14 000 фунтов стерлингов.
Специалист по нумизматике из Эшмоловского музея в Оксфорде Джон Нейлор считает, что клад мог быть закопан богатым купцом или же представителем духовенства.
«В конце 1530-х и в 1540-х годах, когда происходило закрытие монастырей и конфискация церковных ценностей, некоторые церкви действительно пытались скрыть свое богатство, надеясь, что они смогут сохранить его в долгосрочной перспективе. Это важный клад… Редко удается найти крупные золотые клады того периода», — говорит он.
Самые ранние монеты клада отчеканены при Эдуарде IV, самые поздние — при его внуке Генрихе VIII. Большинство монет представляют собой так называемые «ангелы», то есть золотые монеты с изображением на аверсе архангела Михаила, поражающего копьем змея. Но в кладе есть и несколько монет, появившихся после монетной реформы, проведенной в 1526 году Генрихом VIII и кардиналом Вулси, который занимал пост канцлера королевства. Эти монеты номиналом в пять шиллингов стали известны как «кроны с двойной розой».
Они весили 3,73 грамма, имели диаметр 26 мм и изготавливались из 22-каратного золота. На аверсе монеты изображался коронованный щит с гербами Англии и Франции и надпись DEI GR ANGLIE FRANC DNS HIBERNIE «Милостью Бога, король Англии [и] Франции, лорд Ирландии». На реверсе была коронованная роза с надписью HENRIC VIII RUTILANS ROSA SINE SPINA «Генрих VIII, ослепительная роза без шипов».
Специалисты отмечают любопытную деталь: Генрих VIII решил упомянуть на своих монетах не только себя, но и своих жен. На аверсе и реверсе монет чеканились также коронованные буквы HK, HA или HI. Буква H здесь означает Генриха, а вторые буквы — его жен: Екатерину Арагонскую или Екатерину Говард (K), Анну Болейн (A) и Джейн Сеймур (I). Барри Кук отмечает, что из-за непростой семейной жизни короля монетные чеканы приходилось менять. Впрочем, на части монет стоит просто монограмма HR — Henry Rex («Король Генрих»).
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