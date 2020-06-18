Первый договор страхования жизни заключил вице-мэр Лондона почти 500 лет назад!

Феномен долголетия уже несколько лет включен в одно из приоритетных исследований белорусских ученых. Так, в Синеокой к началу нынешнего лета зарегистрировано больше 40 тысяч пожилых людей в возрасте от 90 до 99 лет, а 428 человек уже перешагнули столетний рубеж.