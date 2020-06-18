ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек
-24-
Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской...
Мир после «короны»: что ждет в нем пожилых людей? Мнение геронтолога
2020-06-11-01-30-50
О последствиях долгого затворничества для пожилых людей рассказывает геронтолог Владимир Анисимов.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Первый договор страхования жизни заключил вице-мэр Лондона почти 500 лет назад!

По материалам СМИ   
18 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

18 июня 1583 года англичанин Ричард Мартин впервые заключил договор о страховании жизни.

Вице-мэр Лондона заплатил группе купцов 30 фунтов 13 шиллингов и четыре пенса за жизнь некоего Уильяма Гиббонса. В случае смерти последнего Мартин бы получил 383 фунта. Текст первого в истории договора страхования жизни заканчивался словами: «Дай Бог Уильяму Гиббонсу здоровья и долгой жизни!»

Интересные факты о страховании:

  • Первый в истории официальный договор страхования был заключён ещё в 1346 году. Хотя уже за 2 тыс. лет до н. э. существовало подобие страховки — торговцы заранее договаривались, что при нападении на караван они будут возмещать убытки сообща. Подобие современного страхования жизни существовало и в Римской империи. В древности на её территории существовали общества, вступив в которые и внеся предварительный взнос, семьи получали денежную помощь в случае потери одного из близких.
  • Страхование в России появилось из-за пожаров. Впервые идея о необходимости страхования появилась в России после страшного пожара 1571 года. После него территория Москвы уменьшилась в два раза, а население едва насчитывало 30 тыс. человек. Однако потребовалось 20 лет, чтобы воплотить эту идею в жизнь. После крупного пожара 1591 года Борис Годунов приказал раздать «на дворовое строение взаём из государевой казны 5 тыс. рублей». Первая страховая фирма в Москве появилась в 1786 году. При Государственном заёмном банке в обеих столицах Российской империи была учреждена Страховая экспедиция.
  • Первый полис ОСАГО был оформлен в 1897 году. Впервые автомобиль застраховали в Великобритании в 1895 году. И уже два года спустя страховка этого вида транспорта превратилась в подобие нынешнего полиса обязательного страхования.
  • Самый дорогой полис у Стивена Спилберга. Один из самых успешных американских кинорежиссёров в истории застраховал свою жизнь на шокирующую сумму — 1,2 млрд долларов.
  • Когда НАСА готовило запуск на Луну, ни одна компания не хотела страховать жизнь астронавтов — слишком рискованной казалась миссия. В агентстве нестандартно решили эту проблему — они стали выпускать специальные открытки. Члены экипажа расписывались на них перед вылетом, чтобы семья могла продать их за хорошую цену, если кто-то из астронавтов погибнет. К счастью, страховка не пригодилась. Все полёты на Луну, от «Аполлона-11» до «Аполлона-16», обошлись без жертв.
  • Актёр немого кино Бен Терпин был первым обладателем «экзотической» страховки. В 1920-х годах он застраховал свои глаза на 20 тыс. долларов. Позже различные части тела страховали многие звёзды. Так, топ-модель Клаудия Шиффер в одно время застраховала свои ноги на 5 млн долларов. А футболист Дэвид Бэкхем оценил свои ноги уже в 70 млн долларов. Дженнифер Лопес предпочла застраховать ягодицы, а российская певица Земфира — пальцы.
  • В России люди, которые искренне верят в инопланетян, пока не могут застраховаться от вторжения пришельцев. Зато такую услугу предоставляет английская компания. Желающих немало — страховщик уже продал более 20 тыс. подобных договоров.

По инф. Парламентской газеты и insur-info.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 