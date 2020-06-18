Первый договор страхования жизни заключил вице-мэр Лондона почти 500 лет назад!

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18 июня 1583 года англичанин Ричард Мартин впервые заключил договор о страховании жизни.
Вице-мэр Лондона заплатил группе купцов 30 фунтов 13 шиллингов и четыре пенса за жизнь некоего Уильяма Гиббонса. В случае смерти последнего Мартин бы получил 383 фунта. Текст первого в истории договора страхования жизни заканчивался словами: «Дай Бог Уильяму Гиббонсу здоровья и долгой жизни!»
Интересные факты о страховании:
Первый в истории официальный договор страхования был заключён ещё в 1346 году. Хотя уже за 2 тыс. лет до н. э. существовало подобие страховки — торговцы заранее договаривались, что при нападении на караван они будут возмещать убытки сообща. Подобие современного страхования жизни существовало и в Римской империи. В древности на её территории существовали общества, вступив в которые и внеся предварительный взнос, семьи получали денежную помощь в случае потери одного из близких.
Страхование в России появилось из-за пожаров. Впервые идея о необходимости страхования появилась в России после страшного пожара 1571 года. После него территория Москвы уменьшилась в два раза, а население едва насчитывало 30 тыс. человек. Однако потребовалось 20 лет, чтобы воплотить эту идею в жизнь. После крупного пожара 1591 года Борис Годунов приказал раздать «на дворовое строение взаём из государевой казны 5 тыс. рублей». Первая страховая фирма в Москве появилась в 1786 году. При Государственном заёмном банке в обеих столицах Российской империи была учреждена Страховая экспедиция.
Первый полис ОСАГО был оформлен в 1897 году. Впервые автомобиль застраховали в Великобритании в 1895 году. И уже два года спустя страховка этого вида транспорта превратилась в подобие нынешнего полиса обязательного страхования.
Самый дорогой полис у Стивена Спилберга.Один из самых успешных американских кинорежиссёров в истории застраховал свою жизнь на шокирующую сумму — 1,2 млрд долларов.
Когда НАСА готовило запуск на Луну, ни одна компания не хотела страховать жизнь астронавтов — слишком рискованной казалась миссия. В агентстве нестандартно решили эту проблему — они стали выпускать специальные открытки. Члены экипажа расписывались на них перед вылетом, чтобы семья могла продать их за хорошую цену, если кто-то из астронавтов погибнет. К счастью, страховка не пригодилась. Все полёты на Луну, от «Аполлона-11» до «Аполлона-16», обошлись без жертв.
Актёр немого кино Бен Терпин был первым обладателем «экзотической» страховки. В 1920-х годах он застраховал свои глаза на 20 тыс. долларов. Позже различные части тела страховали многие звёзды. Так, топ-модель Клаудия Шиффер в одно время застраховала свои ноги на 5 млн долларов. А футболист Дэвид Бэкхем оценил свои ноги уже в 70 млн долларов. Дженнифер Лопес предпочла застраховать ягодицы, а российская певица Земфира — пальцы.
В России люди, которые искренне верят в инопланетян, пока не могут застраховаться от вторжения пришельцев. Зато такую услугу предоставляет английская компания. Желающих немало — страховщик уже продал более 20 тыс. подобных договоров.
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