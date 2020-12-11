«Ни пуха, ни пера» - раньше так желали охотнику для отвода глаз. Почему?

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Известный фразеологизм «Ни пуха, ни пера!», на который у русских издавна принято отвечать: «К черту!» имеет весьма древнее происхождение. Во фразе «ни пуха, ни пера» пух и перо метонимически уподоблялись зверю и птице, которые и были основной добычей охотника.
Как пишет в статье «Метафора охоты в русской фразеологии» филолог Мария Марковна Вознесенская, эта фраза принадлежит к так называемым «охотничьим фразеологизмам», которые в процессе использования сменили сферу употребления. То же самое произошло и с другими «охотничьими фразами», например, «сесть на хвост», «попасть в капкан», «лезть на рожон», «гнаться за двумя зайцами».
Филологи считают, что изначально пожелание «ни пуха, ни пера» охотнику, уходящему в лес, служило для «отвода глаз». Оно должно было сбить с толку духов леса и животных. Во времена язычества люди одухотворяли животный мир, считали его представителей существами такими же умными, как и они сами, если не умнее. А самых сильных и красивых животных даже почитали за своих предков. Их тотемным изображениям приносили жертву, а у убитого зверя просили прощения. Ни у кого не возникало и тени сомнения, что животные, птицы и даже рыбы понимают человеческую речь.
Считалось, что если охотнику прямо пожелать удачной охоты и богатой добычи, духи услышат это и начнут вредить, а животные и птицы попрячутся. Поэтому охотнику, уходящему в лес на промысел, часто желали вслух противного: вернуться домой без пуха и без пера, то есть без добычи. Услышав такое, звери могли не волноваться, ведь человек направляется в лес явно за чем-то другим, а злобные духи должны были оставить охотника в покое. Зачем ему вредить, если даже собственные соплеменники его всерьез не воспринимают?
Позже к пожеланию «ни пуха ни пера» добавился ответ: «Иди ты к черту!» Возможно, изначально это было знаком досады на то, что сказали «под руку». А может, так выражали мнимое возмущение, дескать, как ты смеешь не верить в мои успехи? В последнем случае это делалось нарочно, напоказ, перед духами леса и животными, которые могли услышать. Не исключено, что это было попыткой предотвратить возможный «сглаз» от того, кто провожал на охоту. В конце концов восклицание редуцировалось до короткого: «К черту!».
Со временем фраза расширила свое значение. В наши дни — это пожелание удачи не только на охоте, но и во всякой работе, в путешествии и даже на экзамене.
Знаменитое выражение «ни пуха, ни пера» сейчас где только ни применяется. Теперь для отвода глаз эти слова не звучат, а наоборот подразумевают, что желаются человеку лишь везение и удача. И вам ни пуха, ни пера, уважаемые читатели, – во всех делах и начинаниях!
Известный фразеологизм «Ни пуха, ни пера!», на который у русских издавна принято отвечать: «К черту!» имеет весьма древнее происхождение. Во фразе «ни пуха, ни пера» пух и перо метонимически уподоблялись зверю и птице, которые и были основной добычей охотника.
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