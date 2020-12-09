В обряде Троецыплятница мужчине нужно было «стать» женщиной. Зачем?

Этот старинный обряд, впервые упомянутый в официальном документе в 1739 году, проводился исключительно в Вятской губернии. Участниками самобытного действа, известного с незапамятных времён и вплоть до XX века, были: курица, женщины и переодетый в бабий наряд мужчина.

Троецыплятница

Троецыплятницей, давшей название самобытному празднику, на Руси называли курицу, выведшую три поколения цыплят. Первым это название для обозначения локальной вятской традиции применил уроженец этих мест, видный этнограф Дмитрий Зеленин, поскольку для отправления данного ритуала требовалась именно такая заматеревшая птица.

Сам обряд представлял собой совместную женскую трапезу, главным блюдом которой являлась сваренная в горшочке курица.

Символический повод

Поводом для созыва куриного обеда служили семейные несчастья, тяжёлые роды, болезни и прочие неприятности, побуждавшие представительниц прекрасного пола дать обет устроить Троецыплятницу. Этот обряд представляет собой своеобразное жертвоприношение для привлечения удачи.

К слову, о подобных приношениях языческим богам, практиковавшихся у древних славян, писали арабский путешественник Ибн-Фадлан, византийский император Константин Багрянородный и литератор X века Лев Диакон.

Дело в том, что в их ритуально-мифологической парадигме курица занимала особое место, поскольку одновременно олицетворяла и смерть, и плодородие. Связанная как с похоронной, так и свадебной обрядностью, она символизировала собой ту самую Великую богиню, снёсшую мировое яйцо в эпоху матриархата.

Именно по этой причине в старину роженицу при родах опрыскивали водой, которой заблаговременно полили первое снесённое с утра яйцо, при этом приговаривали: «Как в курочке яичко не держится, так не лежал бы младенец Христов в утробе рабы Божьей».

Зарезать курицу-троецыплятницу, которая считалась особью, утратившей способность к воспроизводству здорового потомства, было благим делом, поскольку после ритуального убийства она должна была возродиться в новом молодом обличье.

Курица испокон веков воплощала в себе необузданную мощь женской природы, которая впоследствии отразилась в образах Святой Богородицы и Святой Параскевы.

Участники

Принять участие в магическом обряде Троецыплятницы могли исключительно представительницы слабого пола, причем не девицы, а соблюдавшие половую чистоту вдовы, повивальные бабки и «одномужнии» жёны, то есть те, кто лишь однажды выходил замуж.

В этнографическом исследовании Дмитрия Зеленина приводятся слова некой жительницы Котельнического уезда Вятской губернии, утверждавшей, что однажды мужчина, пытавшийся тайно подсмотреть за этим обрядом, потерял зрение.

Но, несмотря на это, из достоверных источников, например из работ писателя Алексея Ремезова, становится очевидным, что один мужчина на празднике Троецыплятницы всё же присутствовал. Этот представитель сильного пола олицетворял собой петуха, без которого невозможно продолжение рода. Однако, чтобы скрыть его присутствие на этой сакральной чисто женской церемонии, мужчину маскировали под барышню, повязывая его голову платком по-бабьи.

Чтобы он не мог наблюдать за обрядовыми действиями, ему завязывали глаза шарфом, усаживали отдельно ото всех и угощали всеми блюдами, кроме ритуальной курицы.

Церемониал

Церемония Троецыплятницы проходила в доме давшей обет женщины. Хлопоты, связанные с её проведением, начинались накануне назначенной даты. Согласно традиции, описанной этнографом И. Глушковым, все участвовавшие в празднике дамы должны были пройтись по деревне и, заглядывая в каждый дом, просить у хозяев продукты для трапезы. Это занятие не расценивалось как попрошайничество, а почиталось, как «трудничество, подвиг, который надо принять на себя, чтобы послужить Богу». Именно потому, что обряд Троецыплятницы совершался в складчину, его иначе называли «куричья братчина».

Собрав необходимое количество продуктов, женщины приступали к приготовлению «кануна», другими словами пива и сусла без хмеля.

Непосредственно в день ритуала они начинали заниматься блюдами из куриного мяса. Чтобы забить кур-троецыплятниц, а их могло быть от одной до нескольких штук, приглашали мальчика 8-12 лет, ещё не вступившего в пору полового созревания, а также не замеченного в употреблении матерных слов и курении. Далее тушки ритуальной птицы попадали в руки вдов, из-за гибели мужей потерявших возможность иметь детей, в то время как остальные кушанья готовили прочие допускаемые до обряда женщины.

Трапеза

Разложив на столе столовые приборы, женщины приглашали на трапезу мужчин, которых потчевали селянкой из яиц с печенью, пирогом с говядиной, желудками и сердцами кур, кашей, бульоном, киселем и пивом.

После обеда мужчины вместе с детьми и молодыми девушками покидали дом, в котором оставались только вдовы, повитухи и единожды замужние дамы. Они плотно занавешивали окна, наглухо закрывали двери, зажигали свечу перед иконой, убирали хмельные напитки, рассаживались по старшинству и в полном молчании приступали к проведению обряда, который длился около полутора часов.

Именно в этот момент к столу подавалась сваренная в горшочке ритуальная курица троецыплятница, которую из котелка доставала старшая вдова. Она же руками отламывала голову птице, чтобы передать её по кругу всем присутствовавшим на трапезе женщинам, приобщая их к тайне плодородия.

Далее по кругу пускалась сама курица, от которой каждая женщина отламывала себе кусок, съедала его, а обглоданные, но ни в коем случае не раздробленные или перекусанные кости складывала в тарелку.

Поскольку курица считалась священной пищей, её нельзя было есть при помощи столовых приборов, которые могли нанести вред костям, а значит её будущему перерождению.

После этого раздававшая троецыплятницу женщина начинала собирать оставшиеся кости в специально приготовленный горшочек. Туда же помещали голову, перья и внутренности ритуальной птицы. Затем старшая вдова помещала горшочек на голову и совершала круг по комнате, следом за ней аналогичные действия производили все её сотрапезницы.

В завершение церемонии хозяйка дома перекладывала содержимое горшочка в холщовую ткань и прятала до вечера. Потом участницы магического ритуала молились, мыли руки, полоскали рот и выливали эту воду вместе с куриным бульоном на улице у переднего угла хаты.

Похороны Троецыплятницы

После наступления сумерек, женщина исполнившая обет, втайне ото всех отправлялась в лес, к речке или болоту, чтобы в чистом месте захоронить или опустить в воду останки троецыплятницы. По завершении ритуала она произносила ключевые слова: «Господи! Прими нашу молитву и благослови дом наш».

Правда, согласно версии описанной Л. Гребенёвым, хоронить кости троецыплятницы женщины шли все вместе, попеременно неся горшочек на голове. Делали они это, потому что верили в целебную силу останков, и таким образом пытались врачевать головные боли. А для того, чтобы предупредить болезни ног, идти к месту захоронения они должны были как курица — «через ножку».

Своеобразно раньше люди привлекали удачу. И сейчас, надо сказать, тоже найдется немало тех, кто хотел бы быть с фортуной на ты. Есть и современные ритуалы (узелки, заговоры и прочее), и позитивная психология бывает в помощь. А вообще нужно навести, наверное, порядок в своей голове, поставить действительно достижимые цели и каждый день стараться делать к ним хоть маленькие шаги. Под лежачий камень вода не течет, говорит одна мудрая пословица. Вот и удача вряд ли осчастливит того, кто ничего не хочет предпринимать, чтобы ему повезло в жизни.

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По инф. cyrillitsa.ru

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