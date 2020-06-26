Когда в СССР впервые установили восьмичасовой рабочий день?

26 июня 1940 года в СССР были введены новые условия труда. Тогда появился восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя, а вместе с ними — уголовная ответственность за самовольный уход с работы.

В марте 1939 года XVIII съезд ВКП(б) принял решение догнать и перегнать главные капиталистические страны по производству продукции на душу населения. Эта задача должна была быть выполнена за 10-15 лет.

На съезде рассмотрели и утвердили план третьей пятилетки (1938 — 1942 годы). В строй вводились всё новые предприятия, много внимания уделялось и повышению активности масс.

Поэтому 26 июня 1940 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода с работы». А вслед за ним, 17 июля 1940 года — Указ «О запрещении самовольного ухода с работы трактористов и комбайнеров, работающих в машинотракторных станциях».

Согласно постановлениям, рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий или учреждений, а также самовольно перешедшие с одного предприятия на другое, предавались суду. За такие проступки им грозило тюремное заключение сроком от 2 до 4 месяцев. За прогул без уважительной причины рабочие и служащие карались исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%.

Таким образом, государство фактически прикрепляло рабочих и служащих к предприятиям. Были повышены нормы выработки, снижены расценки, а невыработка минимума трудодней колхозниками могла привести к уголовному преследованию.

Тем не менее, попытки руководства страны добиться поставленных целей, развивая энтузиазм масс и, в то же время, используя метод устрашения, не дали желаемого результата. План трех лет третьей пятилетки выполнен не был, в то время, как по Указу от 26 июня 1940 года осудили свыше 3 млн человек.

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По инф. Парламентской газеты

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