Как узнать родню до седьмого колена?

Оказавшись на карантине, люди резко заинтересовались историей своей семьи. Некоторым удалось проследить генеалогическое древо аж на три века вглубь, другие еще помогли согражданам, создав, как, скажем, в Туле или Вятке, городские порталы для поиска родственников... Как же отыскать свои корни? Можно ли это сделать самому? С чего начать поиск? Вопросы об этом к Александру Воробьеву, историку, выпускнику РГГУ, более 15 лет профессионально занимающегося генеалогическими исследованиями.

Отправная точка

– Заказать исследование такого рода специалистам – вещь недешевая. А трудно искать самому?

– Трудно, но очень увлекательно. Правда, сейчас поиск во многом облегчили архивы, часть документов которых оцифрована. Кроме того, есть сайты, где можно отыскать нужную информацию: генеалогические форумы, там люди выкладывают то, что они нашли, делятся советами. Отдельные специализированные сайты также выкладывают некоторые базы. К слову, и мы буквально на днях запустим сайт – Familio – который будет помогать людям искать родню, как говорится, до седьмого колена. Он будет бесплатным.

– А чем он будет отличаться от других?

– Мы, специалисты, понимаем, что массовый пользователь имеет очень ограниченный доступ к разного рода архивам. И не потому, что они закрыты для неспециалистов. Просто люди не знают, как искать, с чего начать. Будем помогать.

– Советами?

– Не только. У нас можно будет создавать страницы своих родственников и предков, выкладывать информацию в комментариях к населенным пунктам и архивным документам. Но главное – мы добавим некоторые базы данных, по которым можно будет искать родню. Так, у нас есть полная база по населенным пунктам России, порядка 207 тысяч населенных пунктов, 155 тысяч из них современные, остальные – те, что наши сотрудники восстановили по старым справочникам и картам. Будет происходить наложение всех баз данных: населенных пунктов, людей, фамилий, архивных документов. Такого пока ни у кого нет. А в отечественной генеалогии самое важное – знать место рождения.

– То есть я захожу в вашу базу, указываю, скажем, подмосковное село Ясенево и что я смогу узнать?

– На странице этого села вы обнаружите справочники, которые показывают, что оно относилось к Московскому уезду Московской губернии, что на такой-то год там было, скажем, 30 дворов и жило 120 мужчин и 115 женщин. Там еще будет страница, где представлены люди, которые как-либо связаны с этим селом (родились там, жили, служили в армии и т.п.) – те, кого либо добавили мы (по справочникам, книгам памяти), либо пользователи сайта. Также к каждому населенному пункту можно добавить фамилии тех родов, которые там жили, а по отдельным регионам, где мы проводили более глубокую проработку, можно сразу увидеть, в каких архивных источниках будет информация о нем и его жителях.

– Что даст эта информация человеку для поиска своих родственников?

– Чтобы начать искать, надо знать, куда обращаться и как правильно составить запрос. Исходная информация, от которой можно отталкиваться – самое важное. Именно ее мы и помогаем получить. Ну, и конечно, будем обучать пользоваться базами.

– И что, все это совсем бесплатно?

– На старте – да. Дальше мы планируем брать деньги за изучение архивных дел и за доступ к уникальным базам данных, составленным по документам, например, к индексу какой-то переписи населения XIX века. Так делают не только все генеалогические сайты мира (на западе платная подписка есть даже за доступ к базам), но и государственные архивы – за скан или копию документа пользователи платят небольшие деньги.

Бесфамильные

– Метрические книги сегодня полностью оцифрованы?

– Да что вы! Процентов 10-20 от того, что есть.

– Эти книги находились в церквях, а что стало с ними после 1917-го?

– Церкви начали рушить только в 1920 - 1930-х. А метрики забрали оттуда еще в 1918-м, когда вышел декрет о начале ведения актовых записей.

– И куда они попали?

– В архивы. До революции метрики велись в двух экземплярах. Приходской экземпляр хранился в самой церкви, консисторский отправлялся в консисторию, т. е. в епархию в губернский город. Как правило, первые после революции попадали в местный ЗАГС, вторые – в региональный архив. В ЗАГСе ими еще долгое время пользовались, часто можно увидеть пометки ручкой, скажем, что свидетельство о смерти выдано в 1951-м. А консисторские просто лежали в архивах.

Кроме метрических книг, в церквях велись еще исповедные ведомости – список прихожан, он каждый год составлялся, так как у церкви была задача выявить старообрядцев и сектантов. Вот эти книги сильно пострадали в 1920-е годы во время макулатурной кампании: считалось, что с точки зрения исторической ценности они не имеют, поэтому по большей части поздние исповедные ведомости были уничтожены. Думаю, исповедных ведомостей после 1860-х гг. сохранилось всего несколько сот книг на всю страну. Впрочем, более ранние книги хорошо сохранились в некоторых регионах.

– А чем они ценны для поиска?

– Видите ли, по метрикам работать сложно: надо изучить весь массив, чтобы полноценно собрать родословную. Скажем, то же село Ясенево. Допустим, метрики по нему сохранились с 1870 по 1917-ый. И вам нужно пролистать каждую книгу за все эти годы, начиная с известных вам дат. А если ваши родственники были бесфамильными? В Московской губернии большинство крестьян были бесфамильными. А вам предстоит четко понять, кто кого и с кем рожает... С исповедными проще – вы видите, кто в какое время жил в селе. Правда, они и самые ненадежные источники: там больше всего ошибок.

Кстати, и в метриках часто встречаются ошибки. Например, Иван Петров рожает детей с Марией Афанасьевой, и вы это точно знаете. А в метрике дьячок или псаломщик, который ее вел, ошибся и написал с Марией Дмитриевой. Надо все время сопоставлять и другие данные, чтобы не ошибиться.

– А почему крестьяне бесфамильные? Недавно я делала материал про генерала Красавина – освободителя Освенцима. Так вот, он из маленького села в Ярославской губернии, родители крестьяне. Сама видела его метрическую запись. Там с фамилией...

– В разных губерниях фамилии у крестьян появляются в разное время. Это не происходило по всей стране одновременно. Обычно черносошные, т.е.государственные крестьяне фамилии имели издревле. При этом бывшие крепостные (особенно те, кто жил в Костромской, Псковской и некоторых других губерниях) оставались без фамилий чуть ли не до советского времени. Поэтому, например, Гурьев из Архангельской области может предположить, что его предок Гурий, от которого пошла фамилия, жил примерно при Иване Грозном. А у Гурьева из Псковской области – Гурием был всего лишь его прадед.

Откуда взялись Скворцовы и Воробьевы?

– Есть фамилии по месту, есть по ремеслу. А откуда взялись такие, как у нас в вами?

– Прозвища. Есть список 250 наиболее распространенных фамилий, Воробьевы там есть, а Скворцовых нет, всё-таки она более редкая.

– Воробьев гоняли и скворцам подражали?

– Эти фамилии поздно образовались. У моих предков, к слову, фамилия возникла где-то в 1880-х годах. Я родом из небольшого поселка в Тульской области. Уникальность в том, что в одном нашем приходе было две семьи Воробьевых, которые при этом не были родственниками – обычно однофамильцы из одной деревни от одного корня. Такого обычно не бывает Это не типичный случай, но он точно подтверждается документами. Так вот, в том роду есть легенда, что их Воробьевы – от «воров бей». То есть, мои предки были крепостными, а у этого рода – служивые люди, охранявшие засечную черту.

– По крепостным проще выяснять?

– Примерно одинаково. Свободно в Российской империи никто не мог перемещаться. Например, я смотрел паспортную книжку жены писателя Чернышевского, Ольги Сократовны (как у всех дворян, у нее была паспортная книжка, а у крестьян и мещан – паспорт, который выдавали на год или два). И когда она к кому-то приезжала в гости, шла в полицию отмечаться. Каждый человек был частью своего сословия, и всех учитывали. Просто учет вели по-разному.

Почему так удобны ревизские сказки в этом смысле? Потому что там дается срез сразу на два периода: например, по прошлой переписи человеку 50 лет, а по этой – он уже умер. Или – по прошлой он жил в другой деревне, сейчас переехал в эту... По исповедным вы такого не увидите: там люди просто пропадают из списка, и все.

Последняя ревизия была проведена в 1858 году. Все эти книги, в основном, сохранились и находятся в областных архивах. Кроме трех первых ревизий – эти документы хранятся в Российском государственном архиве древних актов в Москве.

– А как дойти до корней в XVII веке?

– Выйти на писцовые книги – в XVII веке проводились переписи крестьян.

– А если ты не знаешь фамилию?

– Фамилия тут уже не нужна, нужна брачная пара, т.е. знать, что Иван Петров с Марией Афанасьевой рожают детей.

Хитрости поиска

– Но ведь очень часто в архивах дают ответ: «не значится». Почему так?

– Чаще всего потому что люди не туда обращаются. Скажем, ищет человек родственников из Переславля-Залесского в архиве Ярославской области. Но город до революции был во Владимирской губернии. Поэтому надо искать и во Владимирском, и в Ярославском архивах. Или, если его предки не были крестьянами, надо смотреть, куда приписано сословие. То есть человек жил в Переславле, а приписан был к мещанам Александрова. При этом не надо путать занятие и сословие. К примеру, бухгалтер вполне мог оказаться не мещанином по сословию.

– Есть трудности и по Москве. Хотя, казалось бы, большой город...

– В этом и трудность. И не только Москвы, кстати – городские исследования вообще труднее. Чтобы составить родословную в Москве, надо очень хорошо знать, прихожанами какой церкви были ваши предки. Могло быть, скажем, так: жили на Китай-городе, а в церковь ходили на Никитскую. И вам нужны именно те метрики, что находились в этой церкви. Иначе вам придется приходить в архив самому и смотреть весь город, листая одну за другой все эти метрические книги. Сотрудники архива смотреть весь город не будут. Наш же сервис позволит узнать, какие в Москве были церкви и какие по ним сохранились метрические книги, а не просто искать вслепую.

Цифры

Оценка рынка генеалогии в России сейчас около 15 млн $, мирового – около 3 млрд $.

Полезные советы

1. Чтобы начать поиск, нужна хоть какая-то отправная точки. В идеале три: ФИО родственника, дата рождения, место. Поэтому отыщите в доме все старые документы, поговорите с пожилыми родственниками – пусть они вспомнят все, что смогут, о своих родителях, дедушках, бабушках, и т.д.

2. Если человек родился до революции, надо делать запрос в региональный или местный архив. Условно говоря, Иван Иванович Иванов, родился 5 мая 1875 года в деревне Тириброво Александровского уезда Владимирской губернии. Этого достаточно, если место рождения уникальное, и в Александровском уезде не было нескольких деревень с таким названием. Из метрических книг вы узнаете имена родителей вашего Ивана Ивановича, а заодно и их возраст. Отталкиваясь от этого, делайте запрос на каждого о рождении. И так, шаг за шагом, можно дойти до XVII в. Парадокс, но проще искать родственников вглубь веков, чем отыскивать их в более близком к нам времени, уверяет Воробьев.

3. В архивах дают справки, если ты докажешь свое родство. Но это касается лишь советского периода.

4. Учитесь правильно формулировать запросы, чтобы не получать печальный ответ: «ничего не найдено». Запрашивать надо не человека, а конкретное дело и выписку из конкретного документа. Например, запись о рождении такого-то человека в метрической книге такого-то села такого-то уезда за такой-то год.

Достоевский, Толстой и варяг на службе Ярослава Мудрого – родственники

– Интересным было исследование истории купеческого и дворянского рода Савостьяновых, в ходе которого удалось найти связи с Достоевским (его родной брат был женат на представительнице этого рода), а затем и с родом Исленьевых. Этот древний дворянский род восходит к X веку, к варягу, который приехал на службу к Ярославу Мудрому, и от него пошло несколько родов. Софья Андреевна Толстая, жена Льва Николаевича, также по материнской линии – потомок этого рода.

Как не попасться мошенникам?

– Любое исследование должно делаться с опорой на архивные документы, – предостерегает Воробьев. – У каждого документа, который вы получите, должен быть указан его архивный шифр (архив, фонд, опись, номер дела и листа) и его можно проверить. Если вам обещают создать родословную очень быстро (скажем, за три-четыре месяца) – это необязательно мошенники, скорей всего, вам просто предоставят маленький кусочек истории вашей семьи. Мошенники обычно убеждают, что все документы в российских архивах оцифрованы, или, глядя на вас, начинают уверять: вы – стопроцентный дворянин, хотя это никак не вяжется с историей вашей семьи. Могут еще рассказывать, что все ваши предки, предположим, из Москвы, хотя вы точно знаете – из Владимирской области, и т. д.

Одно из самых подробных и древних генеалогических древ в мире - у японской императорской семьи. Оказывается, первый император Японии Кинмэй, о котором сохранились исторические записи, правил еще в VI веке! А вам, уважаемые читатели, не хотелось бы узнать родных до седьмого колена?

На нашем сайте читайте также:

Sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...