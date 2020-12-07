Солдата Первой мировой опознали по ДНК его 90-летней племянницы

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В ходе раскопок в апреле 2016 года недалеко от деревни Лангемарк в Западной Фландрии были найдены безымянные могилы четырех солдат.
Окрестности деревни неоднократно становились местом ожесточенных боев во время Первой мировой, а сама деревня была полностью разрушена.
Во время первой битвы при Ипре (1914) только с немецкой стороны в районе Лангемарка погибли более десяти тысяч солдат. Во второй битве при Ипре (1915) Лангемарк вошел в историю как место первых газовых атак немецкой армии на западном фронте. А в ходе наступления союзников 16–18 августа 1917 года, известного как битва при Лангемарке, с обеих сторон потери составили в общей сложности более 62 тысяч человек. Сейчас возле деревни расположено одно из крупных немецких военных кладбищ с 40 тысячами захоронений.
Найденные в 2016 году солдаты погибли в битве 1917 года. Трое из них служили в британской армии, они до сих пор остаются неопознанными. А вот в обмундировании четвертого были детали, указывающие на Ньюфаундлендский полк. Это позволило канадским военным начать расследование. Только 16 жителей Ньюфаундленда числятся пропавшими без вести в Первую мировую войну. Поиск среди них подходящего кандидата казался относительно несложной задачей, но установить личность не удавалось. Возраст и рост погибшего, установленные при остеологическом анализе, не соответствовали точно хранившимся в военных архивах данным ни одного из пропавших без вести солдат.
Тогда был начат второй этап поиска. Из костей получили образцы ДНК, а с помощью обширного генеалогического исследования смогли отыскать потомков 13 из 16 пропавших солдат. И 90-летняя жительница Ньюфаундленда Патрисия Иган оказалась родственницей погибшего солдата.
Так стало известно, что солдата звали Джон Ламберт, он был жителем города Сент-Джонс на Ньюфаундленде, а Патрисия Иган приходится ему племянницей. Ламберт поступил на воинскую службу в 1916 году. Одновременно выяснилась причина несовпадения информации из документов и данных, полученных при исследовании костей. Чтобы попасть в армию, Джон Ламберт соврал, прибавив себе два года и два месяца возраста. На момент гибели ему на самом деле было только 17 лет и 6 дней.
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