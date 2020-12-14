От испанки до ковида: в Иркутске открылась выставка по истории эпидемий

В отделе истории городского музея имени Сибирякова начала работу выставка, рассказывающая об истории эпидемий в Иркутске. Авторы выставки постарались показать, как в разные годы была организована борьба с эпидемиями в областном центре, охвачен, в том числе, и 2020 год.
Как сообщает пресс-служба музея, посетители смогут увидеть, как одевались медики, какие методы защиты от болезней практиковались, что печатала пресса об этом и какие выпускались агитационные материалы.
Кроме того, 17 и 24 декабря в отделе истории пройдут лекции старшего научного сотрудника музея, д.и.н. профессора Ирины Дамешек на тему «Здравоохранение в Иркутской губернии в 19 – начале 20 веков». После чего всем участникам лекции будут вручены брошюры, выпущенные музеем, посвященные истории эпидемий. При подготовке изданий были использованы архивные материалы, информация из периодической печати конца 19 – начала 20 веков и фотографии из фондов музея.
Выставка об истории эпидемий будет работать до середины января 2021 года. При посещении необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты. Лекции Ирины Дамешек можно будет послушать в отделе истории города по адресу: Иркутск, улица Франк-Каменецкого, 16А. 17 декабря лекция начнется в 15:00, а 24 декабря – в 11:00.
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