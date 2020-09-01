День в истории: щемящие сердце мелодии первых грампластинок

1 сентября 1910 года в подмосковном селе Апрелевка открылась первая русская фабрика массы для граммофонных пластинок и их прессовки. Позднее она получила название Апрелевский завод грампластинок.

Завод построили немецкие предприниматели. В первый год было выпущено 400 тыс. граммофонных дисков под марками Metropol и Record. Они все разошлись по ярмаркам, базарам, магазинам и лавкам империи в считанные недели. Их стали крутить на свадьбах и именинах, проводах, посиделках и чаепитиях, семейных вечерах. Огромные трубы граммофонов разносили русские народные песни, частушки, романсы, арии, марши. Первые пластинки имели два отверстия в центре и проигрывались от середины к краю. Затем диаметр постепенно увеличивался и даже достигал полуметра. Но столь внушительные габариты вели к увеличению размеров граммофона.

После революции был создан отдел «Советская пластинка». На пластинках тех лет красовалась ласточка, державшая в клюве нотный знак золотистого цвета. Она стала эмблемой Апрелевского завода.

Расцвет предприятия пришелся на советское время. В 1964 году в СССР была создана фирма грамзаписи «Мелодия», в структуру которой вошел и Апрелевский завод. В эпоху «Мелодии» на нем выпускалось до 60% всех производившихся в стране грампластинок. После 1991 года «Мелодия» стала разваливаться, а спрос на пластинки резко снизился.

Последняя партия пластинок была выпущена в 1997 году. С тех пор они стали частью истории, которую бережно хранит в Апрелевке музей завода граммофонных пластинок. В настоящее время знаменитые виниловые пластинки Апрелевского завода — находка для антикваров. Но ещё буквально три десятилетия назад они были в каждом доме.

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По инф. Парламентской газеты

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