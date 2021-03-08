Чтобы поддержать богатырскую силу на Руси ели… редьку?

«Ну, супостат, отведай силушки богатырской!» – эта фраза, ставшая крылатой, встречается во всех русских сказках, а теперь и в основанных на них современных мультфильмах. Откуда же берется эта знаменитая силушка? Что ели богатыри, чтобы «поддерживать форму»?

Например, Илья Муромец, который действительно служил при дворе князя Владимира и прославился богатырскими подвигами, был сыном крестьянина. В Х веке, когда жили эти исторические личности, еда крестьян была предельна проста, но далеко неоднообразна: ели всё, что дает природа: ягоды, грибы, рыбу, выращенное на своем поле зерно, а еще репу и редьку. Как таковые огороды не были распространены, так как каждый метр земли предпочитали отдать «под хлебушко». Но редька и репа были обязательны, потому что составляли значительную часть рациона сельского жителя. Причем это чуть ли не единственные, кроме хлеба, продукты, которые можно было есть в период Великого поста. О картофеле тогда не слышали (его завез Петр I только в XVIII веке), о рисе и гречке в России мало кто знал, распространен был, пожалуй, еще горох, из которого варили и кисель, и кашу. Хлеб, горох и редька были основой питания крестьян в период ранней весны.

С такой еды недолго и ноги протянуть, сказали бы мы сейчас. Но это лишь потому, что мы недооцениваем питательные и целебные свойства редьки. О ней хорошо знали еще во времена Гиппократа. Сам великий лекарь считал этот корнеплод очень полезным при лечении легочных заболеваний. Другие лекари древности знали о способностях редьки очищать желудок, улучшать зрение, дробить и выводить камни из мочевого пузыря. Редьку использовали для остановки кровохарканья и стимуляции выработки грудного молока у женщин. Ходили даже слухи, что редька исцеляет чуму и малярию.

Современная медицина подтвердила все названые целебные свойства редьки (кроме чумы и малярии). Помимо этого, назвала еще целый ряд ее полезных свойств: желчегонное, противовоспалительное, антибактериальное, а еще она очень сильно повышает иммунитет человека.

Богатыри, уже более близкие нам, жившие в ХIX – начале XX века, также использовали редьку как один из практически незаменимых продуктов на повседневном столе. К примеру, всемирно известный атлет и борец Иван Поддубный, прозванный на Западе Русским медведем, употреблял в основном простую пищу. По воспоминаниям его племянницы Марии Собко, придя в столовую, Поддубный в первую очередь просил налить ему наваристого борща, которого мог съесть зараз две-три порции. Важное место в его рационе занимали овощи, обязательным из которых была редька. Известен ставший уже историческим факт, когда Поддубный в 1925 году, гастролируя по США, просил сестру выслать ему посылку с редькой, так как в Америке ее было не сыскать.

Современная медицина «рассекретила» такую любовь силача к редьке. Этот овощ содержит огромное количество железа в комплексе с другими макро- и микроэлементами. Регулярное его употребление избавляет от хронической усталости, восстанавливает силы после болезни или после напряженнейших тренировок. Помогает она и при заболеваниях или при перенапряжении мышц. Вероятно, Иван Поддубный не смог бы так четко описать действие редьки на организм, но, вероятно, о чем-то таком догадывался, так как дни, когда он по тем или иным причинам не видел ее на столе, давались силачу нелегко. Современники констатируют, что мясо в чистом виде Поддубный не признавал, при этом обладал отменным аппетитом. Современная медицина объясняет это таким важным свойством редьки, как чистка кишечника и возбуждение аппетита. Благодаря этому овощу русский силач всегда имел отменный аппетит. Мария Собко рассказывает, что брат любил намазать полкило сливочного масла на разрезанную пополам булку хлеба и с удовольствием съесть за один присест.

Прозвище Русский медведь Поддубный получил в США еще и потому, что, будучи в достаточно зрелом возрасте, легко побеждал в борцовских поединках соперников, которые были моложе его на 10–30 лет. Этот факт перестал быть удивительным после эксперимента мексиканских ученых, в ходе которых они доказали, что редька выводит из организма холестериновые бляшки, снижает в крови уровень триглециридов и холестерина. Результаты исследований были опубликованы в журнале Journal of Biomedicine and Biotechnology. Однако российские медики установили, что регулярное употребление этого овоща приводит еще и к повышению уровня тестостерона в организме мужчины.

Известны три самых популярных вида редьки: черная, зеленая (или маргеланская) и белая (дайкон). Все три имеют огромное количество полезных веществ. Черная – самая ядрёная из всех. Может выступать в роли природного антибиотика, улучшать обмен веществ, выводить лишнюю жидкость из организма, лечить желчнокаменную болезнь.

В зеленой – огромное количество клетчатки. Она также выступает лекарем всех названых болезней, но обладает более слабым воздействием. Однако свою «черную сестру» она превосходит по количеству железа и кальция, поэтому она просто клад для больных анемией и налаживания кроветворения.

Дайкон называют японским молодильным яблоком. Белая редька пришла к нам из Японии, где ее очень ценят как мощный антиоксидант, обладающий омолаживающими свойствами и поддерживающий в порядке нервную систему. И это еще одно из свойств редьки, дающее здоровье и силу тем, кто ее употребляет.

Ну, вот и раскрыт один из секретов богатырской силушки. Но, наверное, одной редьки здесь недостаточно. Нужна отличная физическая подготовка и главное – желание побеждать.

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По инф. cyrillitsa.ru

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