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Чтобы поддержать богатырскую силу на Руси ели… редьку?
По инф. cyrillitsa.ru   
08 Марта 2021 г.
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«Ну, супостат, отведай силушки богатырской!» – эта фраза, ставшая крылатой, встречается во всех русских сказках, а теперь и в основанных на них современных мультфильмах. Откуда же берется эта знаменитая силушка? Что ели богатыри, чтобы «поддерживать форму»?

Чтобы поддержать богатырскую силу на Руси ели… редьку?

Например, Илья Муромец, который действительно служил при дворе князя Владимира и прославился богатырскими подвигами, был сыном крестьянина. В Х веке, когда жили эти исторические личности, еда крестьян была предельна проста, но далеко неоднообразна: ели всё, что дает природа: ягоды, грибы, рыбу, выращенное на своем поле зерно, а еще репу и редьку. Как таковые огороды не были распространены, так как каждый метр земли предпочитали отдать «под хлебушко». Но редька и репа были обязательны, потому что составляли значительную часть рациона сельского жителя. Причем это чуть ли не единственные, кроме хлеба, продукты, которые можно было есть в период Великого поста. О картофеле тогда не слышали (его завез Петр I только в XVIII веке), о рисе и гречке в России мало кто знал, распространен был, пожалуй, еще горох, из которого варили и кисель, и кашу. Хлеб, горох и редька были основой питания крестьян в период ранней весны.

С такой еды недолго и ноги протянуть, сказали бы мы сейчас. Но это лишь потому, что мы недооцениваем питательные и целебные свойства редьки. О ней хорошо знали еще во времена Гиппократа. Сам великий лекарь считал этот корнеплод очень полезным при лечении легочных заболеваний. Другие лекари древности знали о способностях редьки очищать желудок, улучшать зрение, дробить и выводить камни из мочевого пузыря. Редьку использовали для остановки кровохарканья и стимуляции выработки грудного молока у женщин. Ходили даже слухи, что редька исцеляет чуму и малярию.

Современная медицина подтвердила все названые целебные свойства редьки (кроме чумы и малярии). Помимо этого, назвала еще целый ряд ее полезных свойств: желчегонное, противовоспалительное, антибактериальное, а еще она очень сильно повышает иммунитет человека.

Богатыри, уже более близкие нам, жившие в ХIX – начале XX века, также использовали редьку как один из практически незаменимых продуктов на повседневном столе. К примеру, всемирно известный атлет и борец Иван Поддубный, прозванный на Западе Русским медведем, употреблял в основном простую пищу. По воспоминаниям его племянницы Марии Собко, придя в столовую, Поддубный в первую очередь просил налить ему наваристого борща, которого мог съесть зараз две-три порции. Важное место в его рационе занимали овощи, обязательным из которых была редька. Известен ставший уже историческим факт, когда Поддубный в 1925 году, гастролируя по США, просил сестру выслать ему посылку с редькой, так как в Америке ее было не сыскать.

Современная медицина «рассекретила» такую любовь силача к редьке. Этот овощ содержит огромное количество железа в комплексе с другими макро- и микроэлементами. Регулярное его употребление избавляет от хронической усталости, восстанавливает силы после болезни или после напряженнейших тренировок. Помогает она и при заболеваниях или при перенапряжении мышц. Вероятно, Иван Поддубный не смог бы так четко описать действие редьки на организм, но, вероятно, о чем-то таком догадывался, так как дни, когда он по тем или иным причинам не видел ее на столе, давались силачу нелегко. Современники констатируют, что мясо в чистом виде Поддубный не признавал, при этом обладал отменным аппетитом. Современная медицина объясняет это таким важным свойством редьки, как чистка кишечника и возбуждение аппетита. Благодаря этому овощу русский силач всегда имел отменный аппетит. Мария Собко рассказывает, что брат любил намазать полкило сливочного масла на разрезанную пополам булку хлеба и с удовольствием съесть за один присест.

Прозвище Русский медведь Поддубный получил в США еще и потому, что, будучи в достаточно зрелом возрасте, легко побеждал в борцовских поединках соперников, которые были моложе его на 10–30 лет. Этот факт перестал быть удивительным после эксперимента мексиканских ученых, в ходе которых они доказали, что редька выводит из организма холестериновые бляшки, снижает в крови уровень триглециридов и холестерина. Результаты исследований были опубликованы в журнале Journal of Biomedicine and Biotechnology. Однако российские медики установили, что регулярное употребление этого овоща приводит еще и к повышению уровня тестостерона в организме мужчины.

Известны три самых популярных вида редьки: черная, зеленая (или маргеланская) и белая (дайкон). Все три имеют огромное количество полезных веществ. Черная – самая ядрёная из всех. Может выступать в роли природного антибиотика, улучшать обмен веществ, выводить лишнюю жидкость из организма, лечить желчнокаменную болезнь.

В зеленой – огромное количество клетчатки. Она также выступает лекарем всех названых болезней, но обладает более слабым воздействием. Однако свою «черную сестру» она превосходит по количеству железа и кальция, поэтому она просто клад для больных анемией и налаживания кроветворения.

Дайкон называют японским молодильным яблоком. Белая редька пришла к нам из Японии, где ее очень ценят как мощный антиоксидант, обладающий омолаживающими свойствами и поддерживающий в порядке нервную систему. И это еще одно из свойств редьки, дающее здоровье и силу тем, кто ее употребляет.

Ну, вот и раскрыт один из секретов богатырской силушки. Но, наверное, одной редьки здесь недостаточно. Нужна отличная физическая подготовка и главное – желание побеждать.

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По инф. cyrillitsa.ru

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