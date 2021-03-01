Зелёные друзья: в Иркутске вырос спрос на комнатные растения

В Иркутскекомнатные растения стали востребованнее на 40%, чем год назад.
Как выяснили аналитики Авито, в прошедшем месяце спрос на комнатные цветы и деревья вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В Иркутске комнатные растения стали востребованнее на 40%, чем год назад. Обычно февраль и март – время тюльпанов, роз и пионов, однако пандемия внесла свои коррективы в потребительское поведение. Этой зимой перевес в предпочтениях россиян оказался на стороне комнатных растений. Самыми популярными домашними цветами, которые чаще всего ищут на Авито в России, являются орхидея, фикус и фиалки.
Февраль – это месяц, когда в России традиционно начинается ажиотаж вокруг цветов, а запросы «розы», «тюльпаны» и «пионы» поднимаются в топе поиска на Авито. В этом году ситуация изменилась – россияне переключились на комнатные растения. На это повлияло два фактора: тренд на занятие домашним растениеводством у поколения Y и Z, а также режим самоизоляции 2020 года, после окончания которого интерес к увлечению не угасает до сих пор. Этой зимой аналитики Авито зафиксировали рост спроса на растения на 56% в России и на 40% в Иркутске по сравнению с прошлым годом, а также выявили 10 самых популярных цветов и деревьев, которые пользователи ищут на сайте чаще всего.
Топ-10 самых популярных растений на Авито в России:
1. орхидея
2. фикус
3. фиалки
4. алоэ
5. антуриум
6. замиокулькас
7. пальма
8. монстера
9. кактус
10. лимон
Самым популярным комнатным растением, интересующим пользователей Авито в феврале, является орхидея. В прошедшем месяце спрос на тропические цветы на сайте вырос на 76% по сравнению с прошлым годом. Купить изящную орхидею сегодня можно в среднем за 900 рублей - в этом году их цена стала выше на 50%, чем зимой 2020 года. В Иркутске средняя стоимость орхидей составляет 660 рублей, а желающих их купить в этом году на 20% больше, чем год назад.
Вторым по популярности стало классическое растение, которое в прошлом веке было практически в каждом доме – фикус. В этом году зимой на них обратили внимание на 61% больше российских пользователей Авито, чем в прошлом году. Фикусы на сайте стали дороже на 20%, чем год назад - их можно приобрести в среднем за 600 рублей. В Иркутске приобрести фикусы желали на 7% чаще, чем в 2020 году. Их продают в среднем за 500 рублей.
На третьем месте в рейтинге расположились некапризные фиалки. В этом году они стали востребованнее у россиян на 35%, чем в прошлом году. Средняя цена фиалок не изменилась по сравнению с 2020 годом и составляет в среднем 100 рублей. В Иркутске они стоят чуть дороже, чем в среднем по России – 120 рублей, а искать их на сайте в городе стали в два раза чаще.
В пятерку также вошли вечнозеленые алоэ и антуриум. Алоэ или, как его еще называют – «столетник», в этом году привлек на 17% больше внимания со стороны россиян по сравнению с прошлым годом, а спрос на антуриум или «цветок фламинго» подскочил в два раза.
Цены на растения не изменились по сравнению с прошлым годом: алоэ можно купить на Авито в среднем за 200 рублей, а антуриум стоит в среднем 350 рублей. Жители Иркутска могут приобрести растения за 250 и 450 рублей соответственно.
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