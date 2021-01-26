Татьянин день: а сколько Тань живёт в Приангарье?

В иркутском отделении Пенсионного фонда России посчитали, сколько Татьян проживают в Иркутской области. По данным ПФР, в регионе зарегистрированы 106 тысяч 674 Татьяны, сообщает пресс-служба фонда.

Из общего количества Татьян лишь 932 отмечают 25 января свой день рождения. Самой младшей Татьяне из Приангарья – меньше месяца, она родом из Усолья-Сибирского.

Самой старшей Татьяне уже 105 лет, она живет в Братске. Татьяна Антоновна Бондаренко родилась в бедной крестьянской семье в небольшом селе на Украине. Проучилась всего два класса в церковно-приходской школе и учебу пришлось бросить – нужно было помогать родителям. Тяжёлые годы коллективизации пришлись на юность Татьяны Антоновны. Работала в колхозе сначала прицепщицей, затем трактористкой. Перед самым началом войны вышла замуж. Потом в Сибири начались великие стройки, и Татьяна Антоновна вместе с мужем отправились сначала в Чунский район, затем в Братск, потом на несколько лет уехали в Томск и в 2004 году она снова вернулась в Братск.

Кстати, Краеведческий музей в честь Татьяниного дня зовет всех студентов и Тань на бесплатные экскурсии.

По инф. Телеинформа

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