«Всё видела в жизни. Трудилась много»: братчанка Татьяна Бонадренко отметила 105-летие

В Братске местная жительница Татьяна Антоновна Бондаренко отметила 105-летний юбилей. Бабушке вручили приветственный адрес от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Татьяна Антоновна родилась в бедной крестьянской семье в небольшом селе на Украине. Проучилась всего два класса в церковно-приходской школе и учебу пришлось бросить – нужно было помогать родителям. Тяжёлые годы коллективизации пришлись на юность Татьяны Антоновны. Работала в колхозе сначала прицепщицей, затем трактористкой. Перед самым началом войны вышла замуж. Мужа мобилизовали в числе первых. Затем тяжкие годы оккупации и ожидание Победы. Вернулся с фронта муж и родились два сына, рассказывают в администрации Братска.

В Сибири начались великие стройки, и Татьяна Антоновна вместе с мужем отправились сначала в Чунский район, затем в Братск, потом на несколько лет уехали в Томск и в 2004 году она снова вернулась в Братск.

– Все видела в жизни. Трудились много, мешки таскали, на тракторе работала. Было по разному и тяжело, и хорошо. В годы Великой Отечественной войны была даже в оккупации. Спасибо всем за заботу, – поделилась Татьяна Антоновна Бондаренко.

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По инф. Телеинформа

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