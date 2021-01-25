Безвозмездно, то есть даром. Всех Татьян и студентов зовут в Краеведческий музей

Два отдела Иркутского областного краеведческого музея 26 января отметят День российского студенчества (Татьянин день). Студенты, а также посетительницы с именем Татьяна (при предъявлении документа) в этот день смогут бесплатно посетить выставки отдела истории и ледокола «Ангара». Об этом сообщает пресс-служба музея.

В отделе истории представлены выставки: «Была война. Была Победа», «Присоединение и хозяйственное освоение Приангарья русскими»», «Страницы истории 20 века», «Этнография народов Восточной Сибири», «Археологические коллекции».

На ледоколе «Ангара» работает экспозиция по истории судоходства на озере Байкал «По волнам славного моря Байкал» в которую входят мини-выставка «Байкальский капитан» и выставка «Профессия для смелых»

Отдел истории находится по адресу: Иркутск, улица Карла Маркса, 2. Телефон 8(3952)33-34-49.

Ледокол «Ангара» можно посетить по адресу: проспект Маршала Жукова, 36А/1. Телефон 8(3952)35-81-48.

Вход в музей оптики и оптических иллюзий «Фантаст» и экскурсионное обслуживание в отделах остается платным.

Предварительная запись обязательна.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...