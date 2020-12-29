Хозяева питомника «К-9», где случился пожар, теперь боятся за свою жизнь

В иркутском питомнике для собак «К-9» записали видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину. В приюте опасаются, что уголовное дело по факту поджога питомника так и не возбудят, а ситуацию «спустят на тормозах». Обращение выложено на странице «К-9» в Инстаграме.

Напомним, страшный пожар вспыхнул в питомнике в ночь на 28 декабря. Огнем были уничтожены ветеринарный блок и жилое помещение, где в тот момент ночевала семья Славиных – владельцев «К-9». Сгорели сухие корма и лекарства, учетные дела постояльцев приюта.

К счастью, из людей никто не пострадал, а из находившихся в ветблоке собак задохнулся угарным газом только один щенок. Специалисты городской ветеринарной клиники осмотрели других животных, доставленных из питомника: все они пострадали от отравления угарным газом и помещены в дневной стационар. Руководством городской станции по борьбе с болезнями животных принято решение, что животные питомника «К-9» будут обслуживаться вне очереди.

В «К-9» сразу были уверены, что огонь вспыхнул в результате поджога. Позднее удалось получить несколько секунд видео с камер видеонаблюдения, которые тоже сгорели, но получилось спасти системный блок компьютера, на который они передавали информацию. На кадрах видно фигуру человека, удаляющегося от места происшествия примерно в то же время, в которое произошел пожар.

Со страниц соцсетей Анастасия Славина обращается к Александру Бастрыкину с просьбой:

– Мы опасаемся, что уголовное дело не будет расследовано и виновные не понесут никакой ответственности. До сих пор не возбуждено уголовное дело, никаких проверок не проводится. Александр Иванович, мы просим взять расследование уголовного дела о покушении на нашу семью под личный контроль.

По мнению Анастасии Славиной, покушение и поджог связаны с деятельностью ее мужа, Вячеслава Славина, который руководит питомником-приютом «К-9» уже 25 лет, а в этом году взял под опеку собак, вывезенных из приюта «Пять звезд» в поселке Карлук Иркутского района.

– Позиция моего мужа по поводу [ситуации с приютом «Пять звезд»] прямая и ясная, он неоднократно вместе с зоозащитниками и простыми иркутянами ее высказывал. За что мы и «расплачиваемся» сейчас. Сейчас я боюсь за свою жизнь и здоровье и за жизнь и здоровье моей семьи. Я опасаюсь новых покушений, новых поджогов, боюсь и за животных, – говорит Анастасия Славина.

Напомним, в приюте в Карлуке в ноябре началась проверка со стороны ветслужбы по заявлению общественного инспектора в сфере обращения с животными Елены Прадчук. В ходе визита в приют инспектор зафиксировала на видео многочисленные нарушения. Кроме того, служба направила письмо в ГУ МВД по Иркутской области для проверки фактов жестокого обращения с животными в этом приюте. За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Государственные инспекторы ветслужбы 7 и 8 ноября 2020 года осматривали помещения приюта, оценивали клиническое состояние содержащихся там животных. Во время контрольных мероприятий были выявлены нарушения правил их содержания, в том числе правил карантинирования, ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учета бездомных собак и кошек.

Зоозащитники создали петицию с требованием привлечь к ответственности руководство приюта «Пять звезд» в Карлуке, ее подписали уже больше 40 тысяч человек. К ситуации подключился глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он направил обращения в Генеральную прокуратуру и МВД с требованием взять на контроль эту тему. Также проверку организовала прокуратура. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также дал свою оценку происходящему в приюте для бездомных животных «Пять звезд».

По инф. Телеинформа

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