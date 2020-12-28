Пожар в питомнике «К-9»: сгорели лекарства и корм, погиб щенок

В иркутском питомнике «К-9» в ночь на 28 декабря произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, в 4.33 утра в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по адресу улице Карпинская, 125. Горело фанерно-каркасное здание.
Пожар был локализован на площади 90 квадратных метров в 5.52, открытое горение ликвидировано в 6.00. На месте возгорания работали пять единиц техники и 20 человек. Эвакуированы 25 собак. Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара.
Пожар уничтожил ветеринарный блок: сгорели лекарства, корма, учетные дела животных. Об этом сообщается на странице питомника в Инстаграме.
– Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке и в особенностях горючих материалов: деревянное фанерно-каркасное здание с наличием пустот в строительных конструкциях и горючего утеплителя. Быстрому распространению огня способствовало возгорание хранившихся внутри здания пиротехнических изделий, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
На месте происшествия работают дознаватели МЧС России и эксперты Испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
В самом питомнике рассказывают, что в сгоревшем дотла здании располагался ветеринарный блок. Почти всех животных, находившихся там на лечении, удалось спасти, только один щенок задохнулся угарным газом. В результате пожара оказались уничтожены лекарства, лежавшие на чердаке сухие корма, учетные дела содержащихся в приюте животных. Сгорела полностью рабочая одежда и обувь сотрудников питомника.
– Пожар начался на крыше над ветеринарным блоком. В том, что это поджог, мы полностью уверены, потому что после рабочего дня электропитание второго этажа полностью отключается, – говорят в питомнике и уточняют, что камеры видеонаблюдения наверняка бы зафиксировали злоумышленников, но практически вся компьютерная техника тоже сгорела.
Сейчас в «К-9» будут рады любой помощи. Нужны волонтеры, чтобы свозить в ветеринарные клиники пострадавших от пожара собак, а также покормить тех, кто содержится в уличных вольерах, – их около 600. Для «погорельцев» ищут передержки. Также нужны добровольцы, чтобы помочь разобрать завалы после происшествия.
Объявлен сбор пожертвований:
Сбор на мобильный банк: 8-902-511-59-17, Елена Евгеньевна Прадчук, прямые переводы на карту Сбербанка: 4276 1803 8752 6139.
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