Проверка нашла массу нарушений в зооприюте «Пять звёзд», но его не закроют

Ветслужба Иркутской области озвучила итоги проверки, проведенной в приюте «Пять звезд» в Карлуке под Иркутском.

Руководитель Службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко озвучил длинный список претензий, возникших у его ведомства к деятельности этого приюта для безнадзорных животных. Напомним, проверка проводилась с 7 ноября до 2 декабря. И в день ее окончания ветслужба, как и обещала ранее, озвучила результаты.

В нарушение всех санитарных норм

Внезапно, спустя 13 лет существования приюта, выяснилось, что его расположение априори нарушает все санитарные нормы – не соблюдена дистанция в 100 метров до ближайших жилых домов в Карлуке. Кроме того, вопреки требованиям, не вся территория обнесена «глухим забором высотой не менее двух метров». И если второе требование в теории выполнимо, то первое можно соблюсти, лишь перенеся приют.

Среди других серьезных нарушений – большая скученность животных, то есть размещение в одном вольере гораздо больше собак, чем допускает норматив, требующий предоставлять не менее квадратного метра на каждого четвероногого постояльца. При этом даже это требование зоозащитники неоднократно называли недостаточным для обеспечения нормальных условий жизни собакам – особенно, если животное крупное. Кроме того, в большинстве вольеров приюта отсутствовали будки для собак, наличие которых также предписывается нормативами и просто позволяет животным согреться в холода.

Еще одно существенное нарушение – несоблюдение зоогигиенических норм. Проще говоря, вместе, в одних вольерах, размещались как здоровые собаки, так и больные, что приводило к массовым заболеваниям животных в приюте. При этом не соблюдался предписываемый нормативами карантин. Первые десять дней после поступления животное должно содержаться отдельно от других, чтобы убедиться, что оно ничем не больно, а также организовать ему вакцинацию, дегельминтизацию и прочие санитарные процедуры.

Кстати, вопросы возникли и к ветблоку – там не нашли инструментов и оборудования как раз для первичных осмотров поступивших собак и кошек. Отметим, что ранее зоозащитники заявляли, что и сам ветеринарный блок в приюте появился лишь перед визитом туда губернатора Иркутской области Игоря Кобзева этой осенью. Кроме того, в приюте не предоставляли животным сбалансированного питания, «обеспечивающего потребности для здорового физического развития молодняка».

Бардак в документации

Серьезные вопросы возникли и к идентификации животных в «Пяти звездах». В том числе, анализ договоров, заключенных с муниципалитетами, показал, что заявки на отлов не содержат сведений об этих конкретных животных без владельцев, а также о наличии у них неснимаемой метки. В самом приюте у животных не обнаружилось идентификационных номеров, позволяющих сопоставить их с отловленными в том или ином районе собаками. Были выявлены и другие нарушения в ведении документации, некоторые документы в «Пяти звездах» проверяющим вообще не смогли предоставить, хотя учетные дела питомцев должны по нормативам храниться не менее трех лет.

Также в приюте не смогли предоставить представителям ветслужбы адреса или телефоны новых владельцам животных, которым, по утверждению руководства «Пяти звезд», были переданы многие отловленные собаки.

На сайте приюта реестры по отлову в муниципальных образованиях размещались отдельно от фотографий отловленных собак, что делало невозможным идентификацию животных, пойманных в конкретных территориях. Кроме того, по многим фото на сайте невозможно определить и состояние собак – живые они или нет.

В Карлуке работать нельзя, а в Усольском районе – можно

Сергей Шевченко заявил, что все выявлены нарушения оформлены актом и он передан в прокуратуру для принятия дальнейших решений. Он подчеркнул, что у самой ветслужбы нет полномочий закрывать приют или ограничивать его деятельность – это может только суд. При этом его ведомство готово сотрудничать с прокуратурой в консультативном порядке, если та сочтет нужным привлечь их к решению вопроса – «чтобы помочь с формулировкой решения». Также было отмечено, что на момент проведения проверки с этим приютом у 14 муниципалитетов были заключены контракты на отлов безнадзорных животных. После скандала вокруг «Пяти звезд» три территории договоры разорвали.

Что касается вопросов жестокого обращения с животными, которые также были озвучены в обращении общественного инспектора, на основании которого и инициирована проверка, то это, отметил чиновник, уголовное преступление, то есть по нему проверку должны проводить правоохранительные органы.

Параллельно ветслужба направила предписание об исправлении выявленных нарушений в «Пять звезд». Большинство пунктов должно быть исправлено до 12 декабря, после чего ветслужба выедет в приют с проверкой. Крайний срок переноса приюта в другое место – 1 марта. При этом Сергей Шевченко отметил, что у руководителя «Пяти звезд» Александра Солдатова уже подготовлен для этого участок в Усольском районе.

При этом Сергей Шевченко заверил присутствующих, что в дальнейшем деятельность приюта будет контролироваться тщательнейшим образом на регулярной основе – чтобы не допустить повторных массовых нарушений. В то же время он напомнил о том, что завершается разработка областной концепции создания в регионе трех государственных приютов. На вопрос, как она коррелируется с деятельностью «Пяти звезд», Сергей Шевченко заявил, что частные приюты смогут принимать равное участие в аукционах, где разыгрываются контракты на отлов и содержание животных без владельца. При этом он тут же стал уверять, что у госприютов, безусловно будет больше площадей и возможностей, поэтому не может возникнуть такой ситуации, когда большинство контрактов выиграют частники и областные приюты останутся не у дел. В то же время он отметил, что сейчас прорабатывается возможность возврата полномочий по отлову и содержанию бездомных животных на областной уровень – в таком случае муниципальных контрактов вообще больше не будет.

Помимо прочего, руководитель ветслужбы сообщил, что сейчас на уровне регионального правительства решается вопрос о возможности возврата бюджетных средств, переданных муниципалитетам, которые затем заключили контракт с Александром Солдатовым – поскольку оказанные им услуги не отвечали нормативам и предписаниям. Но пока эта работа лишь на начальной стадии и она вне ведения Службы ветеринарии – вопросом должна заниматься Служба финконтроля.

Напомним, 8 ноября в ходе инспекторской проверки деятельности приюта ООО «Пять звезд» был зафиксирован случай массового изъятия животных из приюта представителями зоозащитного сообщества. Как сообщают активисты, вывезены все животные и сейчас большая часть из них – более 180 голов – находится в питомнике «К-9». Кошек, которые, в отличие от собак, находились в удовлетворительном состоянии, передали на содержание в частный приют «Томасина».

Между тем, как отмечают в ветслужбе региона, инцидент с вывозом животных с места контрольных мероприятий создал серьезные проблемы для проведения ревизии в приюте. Оценку действиям лиц, проводивших изъятие животных, должны будут дать правоохранительные органы.

Зоозащитники, в свою очередь, создали петицию с требованием привлечь к ответственности руководство приюта «Пять звезд» в Карлуке, ее подписали уже больше 33 тысяч человек. К ситуации подключился глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он направил обращения в Генеральную прокуратуру и МВД с требованием взять на контроль эту тему. Также проверку организовала прокуратура.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал свою оценку происходящему в приюте для бездомных животных «Пять звезд» в поселке Карлук Иркутского района.

В выходные 14 и 15 ноября добровольцы и неравнодушные жители Приангарья собрались в питомнике «К-9», чтобы поучаствовать в акции Будкострой и своими руками сделать домики для спасенных собак. Также волонтеры помогали лечить животных и просто проводили с ними время. Во время акции было построено 54 будки.

Директор приюта Александр Солдатов тем временем рассказывает о хороших условиях содержания животных и отрицает все обвинения.

По инф. Телеинформа

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