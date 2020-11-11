Кобзев – о приюте «Пять звёзд»: погибли десятки собак, это недопустимо

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал свою оценку происходящему в приюте для бездомных животных «Пять звёзд» в посёлке Карлук Иркутского района.

– Ещё в начале прошлого месяца побывал в Карлуке, проверил условия содержания животных. От волонтеров и неравнодушных людей поступало много жалоб – поручил организовать общественный контроль за деятельностью учреждения, – отмечается на странице Игоря Кобзева в соцсети «Инстаграм». – И вот новое резонансное происшествие – гибель в приюте нескольких десятков собак. Такое отношение к животным не просто недопустимо – бесчеловечно.

Губернатор Иркутской области также заявил, что будет держать дело на личном контроле.

– Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными. Если жестокое обращение с животными будет доказано, мы сможем привлечь руководство «Пяти звезд» по всей строгости закона. И обязательно сделаем это, – сказал он.

Напомним, ранее поводом для организации проверки со стороны ветслужбы послужило заявление общественного инспектора в сфере обращения с животными Елены Прадчук. В ходе визита в приют инспектор зафиксировала на видео нарушение требований по обращению с животными со стороны ООО «Пять звезд». Кроме того, служба направила письмо в ГУ МВД по Иркутской области для проверки фактов жестокого обращения с животными в отношении ООО «Пять звезд». За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Государственные инспекторы ветслужбы 7 и 8 ноября осматривали помещения приюта, оценивали клиническое состояние содержащихся там животных. Во время контрольных мероприятий были выявлены нарушения правил их содержания, в том числе правил карантинирования, ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учета бездомных собак и кошек.

При этом 8 ноября в ходе инспекторской проверки деятельности приюта ООО «Пять звезд» был зафиксирован случай массового изъятия животных из приюта представителями зоозащитного сообщества. Как сообщают активисты, вывезены все животные и сейчас большая часть из них находится в питомнике К-9.

Между тем, как отмечают в ветслужбе региона, инцидент с вывозом животных с места контрольных мероприятий создал серьезные проблемы для проведения ревизии в приюте. Оценку действиям лиц, проводивших изъятие животных, должны будут дать правоохранительные органы.

Зоозащитники, в свою очередь, создали петицию с требованием привлечь к ответственности руководство приюта «Пять звезд» в Карлуке, её подписали уже почти 30 тысяч человек. К ситуации подключился глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он направил обращения в Генеральную прокуратуру и МВД с требованием взять на контроль эту тему. Также проверку организовала прокуратура.

Сейчас для помощи животным срочно требуются лекарства: физраствор, раствор Рингера, глюкоза, метрагил, гепарин в ампулах, террамицин в виде спрея, анальгин, но-шпа, демидрол в ампулах, фурасемид и лазикс (ветаптека). Также крайне необходим ряд медикаментов для животных, пеленки, перчатки, материал для перевязки и витамины. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке. Кроме того, животным требуются корм и продукты. Пригодятся старые покрывала, одеяла, полотенца, войлок, тряпки для уборки и прочий текстиль, солома и опилки для вольеров и утепления будок.

Неравнодушные жители региона могут также взять шефство над животными. Для этого необходимо приехать в приют и взять питомца под свою опеку, пролечить и кормить до тех пор, пока он не придет в норму. Можно приезжать в приют и помогать волонтерам лечить, кормить собак, убираться в вольерах и менять животным воду. Приветствуется также помощь ветеринаров.

По инф. Телеинформа

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