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Жириновский озаботился весом россиян и рассказал о своем рационе

По инф. rosbalt.ru   
26 Февраля 2021 г.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян не есть много, чтобы потом не страдать от лишнего веса.

«Яичко, творожок, какой-то пудинг, запеканочка»: Жириновский, озаботившийся весом россиян, рассказал о своем рационе

«Питание — не надо переедать, тогда вам лень будет что-либо делать, полуголодным (надо) быть», — пояснил Жириновский, поделившись с аудиторией и собственным рационом.

По его его словам, он ест четыре раза в день.

«Вот завтрак: яичко — четыре минуты варить, кашки немного, творожок, какой-то пудинг, запеканочка, чуть-чуть. Стакан чая или кофе. Вся пища должна войти в один большой стакан. Вот и все, достаточно на завтрак. А если вы там съедите сковородку сосисок с яйцами, бекон какой-то, да еще что-то, да кашу там полкастрюли — надо немного», — добавил Жириновский, уточнив, что «первый обед» у него в 11:00.

«Борщ, суп, солянка — что-то такое, один кусочек хлеба в день с первым блюдом, салат можно. Второе блюдо: кусочек хлеба и кусочек мяса и еще что-то такое — пельмени, вареники, и вечером ужин легкий. Немного надо кушать, понимаете?» — заявил он, подчеркнув, что если растет вес — «это все банкеты ваши, застолья ваши, сидят, едят, едят».

Ранее, напомним, политик предложил ввести ограничения по весу для россиян и чиновников. В эфире радио «Комсомольская правда» он заявлял, что государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, их «лечение и диету». Например, для чиновников лидер ЛДПР призвал установить норму по весу в сто килограммов.

Прав Владимир Вольфович - в еде нужно быть умеренным, налегать на вкусности стоит с умом, чтобы потом не жалеть о съеденном и не мучиться в попытках сбросить лишний вес. А между тем проблема это - серьезная. На нашем сайте есть много публикаций на эту тему, вот некоторые из них:

По инф. rosbalt.ru

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