Депрессия, ожирение и недостаток сна — все это связано между собой

Сезонные изменения продолжительности светлого и темного времени суток приводят к тому, что людей с поздним хронотипом (так называемые «совы» — те, кто поздно ложится спать и поздно встает) становится больше.

Люди, которые поздно встают, едят в основном ночью, причем калорийную пищу

Такие люди склонны к депрессии, употреблению стимуляторов (табак, алкоголь) и, в конечном итоге, к ожирению. К этому и другим выводам пришла группа исследователей из Уральского федерального университета, Института физиологии Коми научного центра УрО РАН, Вятского и Сыктывкарского государственных, а также Тюменского медицинского университетов. Данные и результаты исследования опубликованы в журнале European Eating Disorders Review.

«Основным внешним фактором, увеличивающим риск ожирения, является легкая доступность дешевых калорийных продуктов, — отметила соавтор статьи, доцент кафедры „Клиническая психология и психофизиология“ УрФУ Ольга Дорогина. — А два важных внутренних фактора, это депрессия и короткая продолжительность сна».

Объектами изучения стали школьники и студенты, средний возраст которых — 17,9 лет (диапазон 12–30 лет; 66,6 процента — женского пола). Опросы проводились в 2017–2019 годах, участие у них приняли 2 360 жителей североевропейской части России. Учитывалось время восхода и заката солнца, продолжительность дня, индекс массы тела.

«Результаты указывают на то, что некоторые характеристики ритма сна-бодрствования у людей с симптомами депрессии и пищевой зависимости схожи, но между этими двумя состояниями существуют различия в отношении сна», — говорит Дорогина.

По ее словам, самое любопытное то, что ученые нашли взаимосвязь симптомов депрессии и пищевой зависимости со временем начала сна в будни и с фотопериодом: чем позже участники опроса укладывались в кровать, и чем позже всходило солнце, тем выше была вероятность плохого душевного состояния и переедания.

«Те, кто пропускает завтрак и потребляет большую часть дневного рациона в вечернее время, подвергаются риску ожирения и метаболического синдрома. Аналогичные, но более выраженные побочные эффекты были отмечены у работников ночных смен, которые вынуждены есть в темное время суток», — рассказали в пресс-службе УрФУ.

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