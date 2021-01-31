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Чего ждать после прививки? Специалисты отвечают на вопросы
По инф. Российской газеты   
31 Января 2021 г.
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В Роспотребнадзоре разъяснили, можно ли заболеть COVID-19 от вакцин.

Чего ждать после прививки? Специалисты отвечают на вопросы

Любая вакцинация предполагает введение того или иного возбудителя в организм здорового человека, чтобы иммунная система смогла сформировать стойкую защиту. И при встрече с вирусом во внешней среде уже смогла ее применить. Однако многих людей пугает сам факт введения вируса в организм. Тем более такого малоизученного, как коронавирус. Поэтому они считают, что если до вакцинации они не болели коронавирусом, то после уж точно заболеют.

По словам замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, заболеть коронавирусом после введения таких препаратов, как «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», нельзя. «В них просто нет живого вируса, — напоминает эксперт. — Но если речь идет о введении ослабленного вируса, то, действительно, моделируется процесс легкого течения заболевания. При выработке антител может происходить повышение температуры». Ослабленный вирус, по словам эксперта, содержится в вакцине «КовиВак» центра имени Чумакова.

«Если вы перенесли коронавирус и иммунитет снизился, то, считаю, что наиболее адекватно прививаться будет живой ослабленной вакциной центра имени Чумакова — она дает полный набор всех антигенов этого вируса, что приводит к выработке всех антител», — уточнил он в эфире телеканала «Доктор». Но в любом случае людям, перенесшим коронавирус, специалист советует задуматься о вакцинации не раньше осени.

Эксперт также пояснил, будет ли осложнено течение болезни, если заболеть после вакцинации? «В идеале между первой и второй дозой вакцины „Спутник V“ нужно максимально себя поберечь. Не забывать о масках, перчатках, социальной дистанции. Пока организм вырабатывает антитела, он ослаблен. А если на это накладывается другая вирусная или иная инфекция, заболевание может осложниться», — добавил Горелов.

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