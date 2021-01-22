За что отправили в ссылку академика Андрея Сахарова

41 год назад, 22 января 1980 года, за диссидентскую деятельность был выслан в Горький (ныне Нижний Новгород) академик Андрей Дмитриевич Сахаров.

Андрей Сахаров, один из создателей водородной бомбы, в конце 1950-х годов занялся правозащитной деятельностью. Учёный был одним из учредителей Московского комитета по правам человека, выступал за отмену смертной казни, за право на эмиграцию, а также против принудительного лечения «инакомыслящих». Ряд его статей послужили причиной отстранения учёного от научной работы и преследований в прессе. Андрей Дмитриевич неоднократно выступал против ввода советских войск в Афганистан.

В 1975 году Сахаров был удостоен Нобелевской премии мира за «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми» и за «мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».

В январе 1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР Андрей Сахаров был лишен всех правительственных наград и премий, включая звания трижды Героя Социалистического Труда. 22 января ученый был задержан и без суда вместе с женой Еленой Боннэр отправлен в ссылку, в город Горький (ныне Нижний Новгород). Спустя шесть лет по распоряжению Михаила Горбачева он был освобожден и вернулся в Москву.

Статьи об Андрее Сахарове:

По инф. Парламентской газеты

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...