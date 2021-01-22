За что отправили в ссылку академика Андрея Сахарова

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
41 год назад, 22 января 1980 года, за диссидентскую деятельность был выслан в Горький (ныне Нижний Новгород) академик Андрей Дмитриевич Сахаров.
Андрей Сахаров, один из создателей водородной бомбы, в конце 1950-х годов занялся правозащитной деятельностью. Учёный был одним из учредителей Московского комитета по правам человека, выступал за отмену смертной казни, за право на эмиграцию, а также против принудительного лечения «инакомыслящих». Ряд его статей послужили причиной отстранения учёного от научной работы и преследований в прессе. Андрей Дмитриевич неоднократно выступал против ввода советских войск в Афганистан.
В 1975 году Сахаров был удостоен Нобелевской премии мира за «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми» и за «мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».
В январе 1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР Андрей Сахаров был лишен всех правительственных наград и премий, включая звания трижды Героя Социалистического Труда. 22 января ученый был задержан и без суда вместе с женой Еленой Боннэр отправлен в ссылку, в город Горький (ныне Нижний Новгород). Спустя шесть лет по распоряжению Михаила Горбачева он был освобожден и вернулся в Москву.
Бывшая государственная служащая Таиланда была заключена в тюрьму на 43 года и шесть месяцев за оскорбление тайской монархии, что считается самым суровым приговором, когда-либо вынесенным в соответствии со строгим законом королевства о посягательстве на величие короля.
Еще не так давно о профессии ритуального агента в нашей стране и не слышали, а вот за рубежом такие специалисты работают уже давно. Что делают такие профессионалы? Занимаются организацией похорон ушедшего в мир иной человека. Это востребовано, так как не все родные и близкие хотят, или имеют возможность возложить на себя подготовку к прощанию с покойным и его погребению. Да и вообще, конечно, профессионалы лучше справятся с организацией похорон, тем более что родные и близкие в такие дни убиты горем, и некоторым с этим очень сложно справляться, а тут еще нужно готовить ответственное мероприятие, съездить в сто мест и много чего успеть. Так что все-таки оптимальный выход – воспользоваться услугами ритуального агента.
Москвичи бьют тревогу: в квартирах жилых домов стали появляться непонятные насекомые. По мнению экспертов, речь может идти о клещах, которые из-за резких холодов переместились в дома вместе с животными и птицами.
Даже славный доктор Айболит оказался бы беспомощным перед букетом заболеваний, включая почечную недостаточность, из-за которой пришлось усыпить на днях в зоопарке эстонской столицы пожилого азиатского льва Юне.
Средний ежемесячный платеж в счет погашения просроченного долга в России по итогам минувшего года составил около 4 тыс. рублей, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
За попытки протестовать на улицах граждан стали хватать со зверской активностью, заявил депутат петербургского ЗакСобрания Борис Вишневский. На заседании в Мариинском дворце парламентарий поднял проблему разгона одиночных пикетов в поддержку Навального и за зеленые насаждения в Петербурге.
В башкирской столице толпа потребовала встречи с главой региона Радием Хабировым. Люди были разгневаны тем, что получили квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг с непредсказуемым удорожанием стоимости тепла.
В мире разнообразных косметических процедур сейчас очень популярны лазерные технологии. Например, актуально такое предложение как лазерная эпиляция. Это метод представляет собой радикальное удаление волос. Волосяные фолликулы разрушаются при помощи лазерного излучения. Например, востребованное предложение для многих представительниц слабого пола – лазерная эпиляция глубокого бикини. Для проведения такой процедуры, к слову, можно обратиться в центр лазерной эпиляции «Onyx Clinic» (город Москва).
Компьютеры давно перестали быть элементом фантастики. С 1971 года, когда в продажу поступил первый персональный процессор от компании Intel, и начала 1990-х, когда началась массовая поставка компьютеров в Россию, прошло много лет, и теперь невозможно представить обыденную жизнь без использования сложной вычислительной техники.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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