Вскрылась правда о зверствах фашистов в крымском концлагере «Красный»

В Крыму рассекретили архивные документальные материалы о зверствах нацистов в концлагере «Красный». Всего предано гласности более 730 документов на более чем 2200 листах.
Мемориальному комплексу «Концлагерь «Красный» переданы копии рассекреченных архивных документов, раскрывающих схемы и места расположения зданий концлагеря, мест массовых расстрелов и захоронений мирных граждан (в том числе так называемых «колодцев смерти»). Также стали общедоступными сведения об условиях содержания и пытках узников, о личностях советских граждан, уничтоженных в концлагере нацистами и их пособниками.
Вновь рассекреченные УФСБ материалы, касающиеся изуверств фашистов в крымском концлагере «Красный», будут использованы в создании экспозиции и мемориальной стены музея, а также макета концлагеря.
- Мемориал «Концлагерь «Красный» на месте крупнейшего в Крыму фашистского концентрационного лагеря в годы Великой Отечественной войны открыт в Симферопольском районе 8 мая 2015 года. Здесь фашисты убивали евреев, крымских подпольщиков и партизан. За два года в нем уничтожили до 15 тысяч человек в 20 ямах и девяти колодцах.
Лагерь занимал площадь примерно три гектара. Условия содержания узников были бесчеловечными и изуверскими. В лагерных бараках была такая теснота, что если спящий на нарах узник переворачивался, спавшие с ним по соседству вынуждены были делать то же самое. Заключенным раз в сутки выдавали в день около 300 грамм хлеба и миску баланды без следов жира.
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