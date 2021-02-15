В Танзании — удивительная находка петроглифов: люди с огромными головами!

Международная команда археологов впервые представила описание раннее неизвестных наскальных рисунков, обнаруженных в пещере в Танзании. Изображения странных фигур с огромными головами способны навести ужас на наблюдателя.
Это открытие сделано в заповеднике Свага Свага, расположенном в центральной части Танзании. Здесь было обнаружено 52 ранее неизвестных науке каменных убежища, пещер и расселин. Все они изнутри оказались украшены наскальными рисунками.
Ученые предполагают, что таких изображений было очень много. К сожалению, выветривание большую их часть уничтожило. По этой же причине ученые пока не сумели достоверно датировать эти произведения искусства. Есть предположение, что рисунки были выполнены в разные периоды времени. Но даже возраст самых юных из них составляет далеко не одно столетие.
Некоторые рисунки стали для ученых настоящей загадкой. В частности, особое внимание археологов привлекли три загадочные антропоморфные фигуры с чрезвычайно большими головами, не похожими на человеческие. Примечательно, что они объединены в одну композицию.
По словам археолога Мацея Гржелчика из Ягеллонского университета в Польше, большинство изображений имеют красный цвет. Исключение составляют пять фигур белого цвета.
Рисунки можно отнести к временам охотников-собирателей, древних сообществ, проживавших в этом регионе. Ученым удалось распознать животных, внешне напоминающих антилоп гну, буйвола и жирафа. Также задокументировано несколько человекоподобных фигур.
Но одна группа рисунков все-таки выделяется на этом фоне. Речь идет об упомянутом выше трио. Тела этих фигур напоминают человеческие. Однако головы у них выглядят устрашающе. Как пишет в своей статье Гржелчик, в этом трио фигуры, вероятно, изображены со стилизованными головами буйвола.
«Эти формы напоминают центральную впадину в профиле головы буйвола, откуда два рога поднимаются, а затем изгибаются наружу от головы, плюс опущенные вниз уши», — говорится в исследовательской статье.
К слову, странное трио не является беспрецедентным. Ранее недалеко о этого места, в районе Кондоа, также были найдены две наскальные картины, которые очень напоминают описанное трио.
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