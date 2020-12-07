В Колумбии обнаружили наскальную живопись с гигантскими ленивцами

Археологи обнаружили в тропических лесах Амазонки, на территории Колумбии, десятки тысяч изображений животных и людей, созданных около 12,5 тысяч лет назад.

Ученые увидели три стоянки, относящиеся к периоду между 12 600 и 11 800 лет назад, раскопали большое количество каменных орудий, костей животных, растительных фрагментов, а также открыли впечатляющие рисунки, сделанные охрой.

«Это действительно невероятные изображения, созданные первыми людьми, жившими в западной Амазонии, — рассказывает археолог Марк Робинсон из Университета Эксетера. — Люди переселились в этот регион во время резкого изменения климата, которое привело к изменениям в растительности и структуре леса.

Амазония тогда еще превращалась в тропический лес, который знаком нам сегодня. Изображения дают яркое и захватывающее представление о жизни этих людей. Нам сейчас кажется невероятным, что они жили среди гигантских травоядных и охотились на животных размером с небольшой автомобиль».

Помимо геометрических узоров, изображений людей и растений, на рисунках можно увидеть немало животных, включая уже вымерших представителей южноамериканской мегафауны.

Например, можно увидеть гигантского ленивца. Самыми крупными из них были представители рода мегатериев (Megatherium), длиной до шести метров и весом до четырех тонн. Питались они наземной растительностью или объедали ветви деревьев, вставая на задние лапы. Недавно ученые пришли к выводу, что ряд пещер в Бразилии представляют собой на самом деле норы этих животных.

Исчезли гигантские ленивцы примерно 8–10 тысяч лет назад, то есть когда американский континент уже был заселен людьми, но насколько люди повлияли на их исчезновение — неясно. В 2018 году в штате Нью-Мексико были найдены древние следы мегатерия и двух людей, которые можно интерпретировать как свидетельство охоты на мегатерия. На рисунке из Ла-Серраниа-ла-Линдоса рядом с изображением ленивца тоже присутствуют фигурки людей.

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Polit.ru

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