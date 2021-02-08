ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Пскове под церковью обнаружили древние склепы. Кто же в них был погребен?
По инф. "Российской газеты"   
08 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

В Пскове во время археологических исследований церкви Косьмы и Дамианы на Гремячей горе было обнаружено два каменных склепа XVII-XVIII веков. В них нашли несколько богатых захоронений.

В Пскове под церковью обнаружили древние склепы. Кто же в них был погребен?

Склепы были расположены в южном пределе перед притвором церкви, которая, к слову, является памятником культуры федерального значения как здание XVI века.

Личности захороненных в склепе неизвестны. Предстоят антропологические изыскания, которые позволят определить пол и возраст этих людей. После всех процедур их перезахоронят рядом с церковью.

По теме:

Но уже сейчас можно говорить о том, что это были не последние люди в Пскове. Покойные были облачены в дорогие одежды с золотым шитьем, также обнаружены нательные кресты, фрагменты обуви. Все эти находки также изучаются.

В археологическом центре Псковской области отмечают, что склепы были обнаружены еще в самом начале раскопок. Но рассказать об этой находке ученые смогли только сейчас, когда раскопки завершены и можно не опасаться того, что территорию разграбят "черные копатели".

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 