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В Пскове под церковью обнаружили древние склепы. Кто же в них был погребен?
|По инф. "Российской газеты"
|08 Февраля 2021 г.
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В Пскове во время археологических исследований церкви Косьмы и Дамианы на Гремячей горе было обнаружено два каменных склепа XVII-XVIII веков. В них нашли несколько богатых захоронений.
Склепы были расположены в южном пределе перед притвором церкви, которая, к слову, является памятником культуры федерального значения как здание XVI века.
Личности захороненных в склепе неизвестны. Предстоят антропологические изыскания, которые позволят определить пол и возраст этих людей. После всех процедур их перезахоронят рядом с церковью.
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Но уже сейчас можно говорить о том, что это были не последние люди в Пскове. Покойные были облачены в дорогие одежды с золотым шитьем, также обнаружены нательные кресты, фрагменты обуви. Все эти находки также изучаются.
В археологическом центре Псковской области отмечают, что склепы были обнаружены еще в самом начале раскопок. Но рассказать об этой находке ученые смогли только сейчас, когда раскопки завершены и можно не опасаться того, что территорию разграбят "черные копатели".
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