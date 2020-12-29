В Помпеях археологи нашли лавку уличной еды

Археологи нашли в Помпеях древний магазин еды, в котором сохранились остатки пищи. На прилавке обнаружили даже аналог энергетического батончика, которому насчитывается 2 тысячи лет!

Ученые называют такие заведения термополиями. Это магазины, украшенные фресками с юмористическими картинками и надписями на древнегреческом языке. В них посетителям продавали горячую еду и напитки.

Среди находок — украшенная бронзовая чаша для питья, керамические кувшины для приготовления тушеных блюд и супов, винные фляги и амфоры.

Заведующий сектором античной археологии Эрмитажа Александр Бутягин рассказал, что такие закусочные были в Помпеях на каждом шагу. По его словам, сейчас появилось много тонких методик, которые позволяют исследовать объедки и остатки пищи. Это дает большую информацию, которую нельзя было получить раньше. Обнаружение пищи говорит о том, какую еду в действительности покупали посетители этого заведения. Среди блюд — улитки, свинина, говядина, утка. На прилавке нашли аналог энергетического батончика, которому насчитывается 2 тыс. лет.

Помпеи — древнеримский город недалеко от Неаполя. Он был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. Сейчас Помпеи представляют собой музей под открытым небом. Их включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Polit.ru

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