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В Помпеях обнаружили останки богача и раба, погибших при извержении Везувия

По инф. Российской газеты   
23 Ноября 2020 г.
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Археологи обнаружили останки двух мужчин, погибших в результате извержения вулкана, разрушившего древний римский город Помпеи почти две тысячи лет назад.

В Помпеях обнаружены останки богача и раба, погибших при извержении Везувия

Останки были найдены в Чивита-Джулиана, местечке, расположенном в 700 метрах к северо-западу от центра древних Помпей, в подвальном помещении, в районе, где проводились раскопки большой виллы.

Один из мужчин, вероятно, был человеком высокого статуса, а другой — его рабом, заявили чиновники археологического парка Помпеи. «Возможно, они искали убежища от извержения, когда их накрыла лава», — заявил директор парка Массимо Осанна, которого цитирует Reuters. Чиновники заявили, что этому состоятельному человеку было от 30 до 40 лет. Другому мужчине было от 18 до 23 лет. Как пояснили эксперты, раздробленные позвонки указывают на то, что он был рабом, который выполнял тяжелый физический труд.

«Это была смерть от теплового шока, о чем также свидетельствуют их сжатые ноги и руки», — сказал Осанна репортерам. Он описал это открытие как «невероятное и экстраординарное свидетельство» того утра, когда произошло извержение. Помпеи, где проживало около 13 тысяч человек, находились в эпицентре извержения вулкана Везувий, которое произошло в 79 году нашей эры. Город оказался под слоем пепла, лавы, пыли. В настоящее время на археологическом участке, расположенном в 23 километрах от Неаполя, продолжаются раскопки, однако он остается закрытым для туристов из-за мер по борьбе с коронавирусом.

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