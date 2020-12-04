Отпразднуем начало культурной зимы в режиме онлайн?

Зима постучалась к нам в двери и принесла новые подарки от культурного Интернета. Сегодня вы взглянете на «сокровища» Нижегородской библиотеки, услышите историю Тульского кремля и познакомитесь с творчеством лучших отечественных художниц прошлого.

Нижегородская сокровищница

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина представляет проект «Нижегородская сокровищница». Это три видео-истории по 30 минут.

Первая лекция посвящена истории и составу Библиотеки Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса. В ней зрители увидят рукописную азбуку XVIII века, по которой училось три поколения семьи Аракчеевых, в том числе сам государственный и военный деятель граф Алексей Аракчеев.

Вторая лекция «Первый даритель Нижегородской общественной библиотеки» рассказывает о личной коллекции писателя Павла Мельникова-Печерского, которую его сын подарил Нижегородской библиотеке в 1897 году. Среди раритетов — один из рукописных списков комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова.

Третья лекция «Патриарх русского уголовного права — Николай Степанович Таганцев» посвящена библиотеке известного юриста, которая насчитывает 1304 книги XIX–XX века.

В 2021 году центральной библиотеке региона — Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В.И. Ленина — исполняется 160 лет. Она обладает уникальным фондом редких книг и рукописей, который содержит личные книжные собрания, библиотеки обществ, учреждений и учебных заведений.

Как смотреть и слушать:

Прикоснуться к «Нижегородским сокровищам» можно в специальном разделе культурного портала.

500 лет на страже Отечества

В 2020 году город Тула отмечает 500-летие возведения Тульского кремля. В честь юбилея Тульский государственный музей оружия представляет онлайн-лекцию «Тульский кремль: 500 лет на страже Отечества». Она охватывает всю историю кремля: от возведения в 1520 году до формирования современного музейного комплекса.

Тульский кремль был главной крепостью Московского княжества на южных границах Российского государства и опорным пунктом Засечной черты, а также «городом-кузницей русского оружия». Он оборонял южные подступы к Москве и во время Великой Отечественной войны. Лекция будет интересна людям, увлекающимся отечественной историей.

Как смотреть и слушать:

Узнать больше о Тульском кремле можно в специальном разделе культурного портала.

Выход из тени

И наконец, взглянем на торжественное открытие любопытного художественного собрания. Выставка «Выход из тени. Женщины в русском искусстве XVIII-XX веков» — это третий выставочный проект Государственного Русского музея, осуществляемый в Белгороде. В экспозиции будут представлены 67 произведений живописи и декоративно-прикладного искусства русских художников.

Выставка уникальна не только панорамой женских образов разных эпох, но и образами, созданными женщинами. Женщина-муза и женщина-творец — экспозиция выставки объединяет обе ипостаси. Произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVIII-XX веков отражают вклад женщины в развитие отечественного искусства. Среди них — работы известных русских художниц Марии Башкирцевой, Зинаиды Серебряковой, Натальи Гончаровой, Анны Остроумовой-Лебедевой, Татьяны Яблонской, Натальи Нестеровой и других.

Как смотреть и слушать:

Познакомиться с другими материалами Белгородского художественного музея можно на официальной странице учреждения Вконтакте.

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По инф. «Культура.РФ»

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