Отпразднуем начало культурной зимы в режиме онлайн?

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Зима постучалась к нам в двери и принесла новые подарки от культурного Интернета. Сегодня вы взглянете на «сокровища» Нижегородской библиотеки, услышите историю Тульского кремля и познакомитесь с творчеством лучших отечественных художниц прошлого.
Нижегородская сокровищница
Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина представляет проект «Нижегородская сокровищница». Это три видео-истории по 30 минут.
Первая лекция посвящена истории и составу Библиотеки Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса. В ней зрители увидят рукописную азбуку XVIII века, по которой училось три поколения семьи Аракчеевых, в том числе сам государственный и военный деятель граф Алексей Аракчеев.
Вторая лекция «Первый даритель Нижегородской общественной библиотеки» рассказывает о личной коллекции писателя Павла Мельникова-Печерского, которую его сын подарил Нижегородской библиотеке в 1897 году. Среди раритетов — один из рукописных списков комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова.
Третья лекция «Патриарх русского уголовного права — Николай Степанович Таганцев» посвящена библиотеке известного юриста, которая насчитывает 1304 книги XIX–XX века.
В 2021 году центральной библиотеке региона — Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В.И. Ленина — исполняется 160 лет. Она обладает уникальным фондом редких книг и рукописей, который содержит личные книжные собрания, библиотеки обществ, учреждений и учебных заведений.
В 2020 году город Тула отмечает 500-летие возведения Тульского кремля. В честь юбилея Тульский государственный музей оружия представляет онлайн-лекцию «Тульский кремль: 500 лет на страже Отечества». Она охватывает всю историю кремля: от возведения в 1520 году до формирования современного музейного комплекса.
Тульский кремль был главной крепостью Московского княжества на южных границах Российского государства и опорным пунктом Засечной черты, а также «городом-кузницей русского оружия». Он оборонял южные подступы к Москве и во время Великой Отечественной войны. Лекция будет интересна людям, увлекающимся отечественной историей.
И наконец, взглянем на торжественное открытие любопытного художественного собрания. Выставка «Выход из тени. Женщины в русском искусстве XVIII-XX веков» — это третий выставочный проект Государственного Русского музея, осуществляемый в Белгороде. В экспозиции будут представлены 67 произведений живописи и декоративно-прикладного искусства русских художников.
Выставка уникальна не только панорамой женских образов разных эпох, но и образами, созданными женщинами. Женщина-муза и женщина-творец — экспозиция выставки объединяет обе ипостаси. Произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVIII-XX веков отражают вклад женщины в развитие отечественного искусства. Среди них — работы известных русских художниц Марии Башкирцевой, Зинаиды Серебряковой, Натальи Гончаровой, Анны Остроумовой-Лебедевой, Татьяны Яблонской, Натальи Нестеровой и других.
Как смотреть и слушать:
Познакомиться с другими материалами Белгородского художественного музея можно на официальной странице учреждения Вконтакте.
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Зима постучалась к нам в двери и принесла новые подарки от культурного Интернета. Сегодня вы взглянете на «сокровища» Нижегородской библиотеки, услышите историю Тульского кремля и познакомитесь с творчеством лучших отечественных художниц прошлого.
Более 100 новых или актуализированных слов и значений, возникших с начала пандемии COVID-19, собрали и проанализировали филологи челябинского госуниверситета. Особое внимание они уделили новым пословицам и анекдотам, а итогом этой работы стала публикация в научном журнале.
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