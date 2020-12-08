Любовь, Гроза и Вишнёвый сад: взглянем на спектакли культурного Интернета!

В этот раз культурный Интернет оказался богат на классические истории о любви, о жизни, об утерянных смыслах и светлых устремлениях. Мы предлагаем вам взглянуть на интерпретацию «Грозы» Островского, посетить чеховский «Вишнёвый сад» и оценить представителя современной драматургии под названием «Любовь людей».

Гроза

Академический театр драмы им. В. Савина представляет драму «Гроза» по пьесе Александра Островского в постановке Сергея Федотова, которая прошла в рамках премьеры 91-го театрального сезона.

«Гроза» — это спектакль о нашей жизни: о любви, которую люди за грех почитают и за которую не страшно отдать жизнь, о силе власти денег, о том, что простому человеку не заработать честным трудом на хлеб насущный, о бескорыстных мечтателях и подвижниках, чувствующих красоту земли и желающих изменить жизнь в лучшую сторону, о горькой неволе, когда смерть кажется счастьем.

Известный своей приверженностью традициям русского психологического театра, Сергей Федотов исключает авангардные и постмодернистские подходы к постановке классических пьес. Он утверждает, что «классику надо ставить как классику, без осовременивания, раскрывая автора в той среде и атмосфере, которую он описывает в пьесе.

Автором сценографии и костюмов к «Грозе» стала художник театра им. В. Савина Анна Репина. Как того требовал режиссерский замысел, она воссоздала город Калинов из позапрошлого века тихим, деревянным, маленьким — здесь нет места и все друг у друга на глазах. В таком Калинове действительно некуда деться, а свобода там — за обрывом над широкой Волгой, под огромным ясным небом.

Вишнёвый сад

Спектакль об уходящей эпохе, которая отзывается болью в сердцах Раневской и Гаева, непрактичных, неприспособленных к жизни и сентиментальных русских дворян. Казалось бы, они уступают дорогу деловому напору Лопахина, но это всего лишь видимость и их уход предначертан.

История об утрате, об ушедших смыслах и пустоте, что заполняет все вокруг после смерти души – вырубки Сада.

Спектакль создан к 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова.

Как смотреть и слушать:

Пройтись по чеховскому «Вишнёвому саду» можно будет 10 декабря в 19.00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

Любовь людей

Канский драматический театр представляет спектакль «Любовь людей».

В постановке жители одной деревни попадают в настоящий круговорот страстей.

Люся убивает мужа-алкоголика, который ее избивает, их отношения давно превратились в ад. Она скрывает преступление и начинает жить с Сергеем, который ее любит со школьной скамьи. И, кажется, что новая жизнь и счастье так близки и возможны, но дух умершего мужа приходит и напоминает о себе. Люся понимает, что все еще его любит. Сможет ли она забыть о прошлом и спокойно жить дальше? Сильные чувства захлёстывают героев любовного треугольника, нежность сменяется жестокостью, а любовь уступает место ненависти. Перед нами разворачивается деревенский триллер.

Жесткое и бескомпромиссное повествование о русской жизни, не знающей полутонов, в спектакле принимает масштаб подлинной трагедии.

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По инф. «Культура.РФ»

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