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От Лермонтова до Тургенева: культурный Интернет созывает гостей!
Егор Стуков, по материалам «Культура.РФ»   
11 Декабря 2020 г.
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И вновь мы отправляемся в путь по заснеженным тропинкам культурного Интернета. Сегодня мы услышим легендарную оперу «Хованщина», посетим «Маскарад» Михаила Лермонтова и узнаем кое-что о «Другом Тургеневе».

«Хованщина»

Ростовский государственный музыкальный театр представляет оперу Модеста Мусоргского «Хованщина».

Сегодня в России эта опера идет только в трех театрах — Мариинском, Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко и Ростовском музыкальном театре.

В спектакле используется редакция оперы Дмитрия Шостаковича с оригинальным финалом Игоря Стравинского, восстановленным по отдельным партиям, хранящимся в разных музеях мира, и прозвучавшим в премьерном показе впервые с 1913 года.

Премьера спектакля на ростовской сцене состоялась 28 сентября 2018 года, а в июле 2019 года опера была с большим успехом исполнена ростовчанами на главной сцене страны — исторической сцене Большого театра России.

«Маскарад»

Воронежский государственный академический театр драмы им. А. Кольцова представляет драму в стихах «Маскарад» Михаила Лермонтова. Один из лучших образцов классического репертуара рассказывает о жизни светского Петербурга 1830-х годов: легкомысленные балы, безрассудные карточные игры, жесткие законы общественной морали, дуэли и интриги.

В основе драмы лежит история Арбенина, профессионального игрока в карты, и его молодой супруги Нины. Женившись на доброй, искренне любящей его девушке, мужчина мечтает начать новую жизнь и обрести наконец спокойное семейное счастье. Но темная сторона его характера и грехи прошлого приводят к трагической развязке. Открытые эмоции, тонкий психологизм и символизм постановки создают зрелищный и глубокий спектакль, а утонченный слог, стилизованные костюмы и оригинальное сценическое решение позволят в полной мере ощутить атмосферу эпохи.

«Другой Тургенев»

Драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи представляет спектакль «Другой Тургенев».

В спектакле можно не узнать автора «Отцов и детей» или «Первой любви». Он поставлен по последней повести писателя «Клара Милич», с которой в творчество Ивана Тургенева вошла новая тема — тайны бытия, сновидений, мистики, двоемирия. Это не только «Другой Тургенев». А для театра «Бенефис» это совсем другой и очень необычный спектакль: многие сцены решены пластически; здесь два рассказчика, здесь два героя, которые не то спорят друг с другом, не то дополняют один другого.

В постановке звучит сильная звенящая нота. Любовь, тайна жизни и смерти, сны, которые откуда-то пробиваются в нашу реальность. Вот основная канва этого неожиданного, захватывающего воображение спектакля.

Как смотреть и слушать:

Познакомиться с другими трансляциями культурного Интернета вам поможет «живой раздел» портала «Культура.РФ».

Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:

По инф. «Культура.РФ»

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