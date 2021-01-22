В Петербурге покажут документальные фильмы ко Дню снятия блокады

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Ко Дню снятия блокады в Петербурге состоится серия показов документального кино. Показ фильмов начнется 27 января в открытой киностудии «Лендок».
Серия специальных показов фильмов посвящена памяти жителей и защитников Ленинграда. Программу представят публике в 77-ю годовщину полного освобождения города от нацистской блокады.
«Лендок» — старейшая в России студия документального кино, в военное время ни на сутки не прекращавшая свою работу. К годовщине снятия блокады Ленинграда студия покажет главные ленты своего производства в память о жителях и защитниках города.
В программу войдут шесть работ. Ее откроет лента «Подвиг Ленинграда» (1959 год) режиссера Ефима Учителя, в основу которой легла судьба погибшей в блокаду школьницы Тани Савичевой и ее детский дневник.
Зрителям представят масштабную летопись обороны Ленинграда, отраженную в фильме Валерия Соловцова «900 незабываемых дней» (1964 год). Также будет представлен первый полнометражный фильм «Ленинград в борьбе» (1942 год). В нем режиссеры сняли эвакуацию горожан, падение фашистского самолета, выдачу 125 граммов «блокадного хлеба» и строительство оборонительных сооружений.
А вот что предлагаем почитать о блокаде Ленинграда на нашем портале для пожилых:
Сегодня вас ждёт максимально книжная подборка событий культурного Интернета. Вы прогуляетесь по заснеженным просторам Сибири, узнаете много нового о тайнах и мифах Испании и познакомитесь с творчеством знаменитой финской писательницы Керсти Бергрот.
Отправлен в СИЗО депутату госсобрания Мордовии, зампредседателя комитета по бюджету, финансам и налогам, член фракции «Единая Россия», секретарь Пролетарского отделения партии Вячеслав Брыков — его подозревают в коррупции.
В российских регионах силовики пытаются предотвратить акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали при возвращении из Германии в Россию. Политик был возмущен происходящим и призвал людей выходить на улицы 23 января. Однако власти всеми силами пытаются сдержать проведение акций в поддержку Навального, опасаясь повторения белорусского сценария. Но не все так просто - масло в огонь подлило расследование о "дворце Путина", которое за двое суток посмотрели уже около 40 миллионов человек!
Уже месяц Михаил Ефремов – после того, как прошел личный карантин в исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, работает по новой специальности. Однако до сих пор не было известно, на какую конкретно работу определили осужденного.
В музее-квартире, располагающемся в боковом флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных, начались реставрационные работы. Здание, обладающее статусом объекта культурного наследия федерального значения, находится по адресу: Москва, улица Достоевского, дом 2.
Бывшая государственная служащая Таиланда была заключена в тюрьму на 43 года и шесть месяцев за оскорбление тайской монархии, что считается самым суровым приговором, когда-либо вынесенным в соответствии со строгим законом королевства о посягательстве на величие короля.
Еще не так давно о профессии ритуального агента в нашей стране и не слышали, а вот за рубежом такие специалисты работают уже давно. Что делают такие профессионалы? Занимаются организацией похорон ушедшего в мир иной человека. Это востребовано, так как не все родные и близкие хотят, или имеют возможность возложить на себя подготовку к прощанию с покойным и его погребению. Да и вообще, конечно, профессионалы лучше справятся с организацией похорон, тем более что родные и близкие в такие дни убиты горем, и некоторым с этим очень сложно справляться, а тут еще нужно готовить ответственное мероприятие, съездить в сто мест и много чего успеть. Так что все-таки оптимальный выход – воспользоваться услугами ритуального агента.
Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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