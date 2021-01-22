ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Петербурге покажут документальные фильмы ко Дню снятия блокады
По инф. portal-kultura.ru   
22 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Ко Дню снятия блокады в Петербурге состоится серия показов документального кино. Показ фильмов начнется 27 января в открытой киностудии «Лендок».

Ко Дню снятия блокады в Петербурге состоится серия показов документального кино

Серия специальных показов фильмов посвящена памяти жителей и защитников Ленинграда. Программу представят публике в 77-ю годовщину полного освобождения города от нацистской блокады.

«Лендок» — старейшая в России студия документального кино, в военное время ни на сутки не прекращавшая свою работу. К годовщине снятия блокады Ленинграда студия покажет главные ленты своего производства в память о жителях и защитниках города.

В программу войдут шесть работ. Ее откроет лента «Подвиг Ленинграда» (1959 год) режиссера Ефима Учителя, в основу которой легла судьба погибшей в блокаду школьницы Тани Савичевой и ее детский дневник.

Зрителям представят масштабную летопись обороны Ленинграда, отраженную в фильме Валерия Соловцова «900 незабываемых дней» (1964 год). Также будет представлен первый полнометражный фильм «Ленинград в борьбе» (1942 год). В нем режиссеры сняли эвакуацию горожан, падение фашистского самолета, выдачу 125 граммов «блокадного хлеба» и строительство оборонительных сооружений.

А вот что предлагаем почитать о блокаде Ленинграда на нашем портале для пожилых:

По инф. portal-kultura.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 