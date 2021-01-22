В Петербурге покажут документальные фильмы ко Дню снятия блокады

Ко Дню снятия блокады в Петербурге состоится серия показов документального кино. Показ фильмов начнется 27 января в открытой киностудии «Лендок».

Серия специальных показов фильмов посвящена памяти жителей и защитников Ленинграда. Программу представят публике в 77-ю годовщину полного освобождения города от нацистской блокады.

«Лендок» — старейшая в России студия документального кино, в военное время ни на сутки не прекращавшая свою работу. К годовщине снятия блокады Ленинграда студия покажет главные ленты своего производства в память о жителях и защитниках города.

В программу войдут шесть работ. Ее откроет лента «Подвиг Ленинграда» (1959 год) режиссера Ефима Учителя, в основу которой легла судьба погибшей в блокаду школьницы Тани Савичевой и ее детский дневник.

Зрителям представят масштабную летопись обороны Ленинграда, отраженную в фильме Валерия Соловцова «900 незабываемых дней» (1964 год). Также будет представлен первый полнометражный фильм «Ленинград в борьбе» (1942 год). В нем режиссеры сняли эвакуацию горожан, падение фашистского самолета, выдачу 125 граммов «блокадного хлеба» и строительство оборонительных сооружений.

А вот что предлагаем почитать о блокаде Ленинграда на нашем портале для пожилых:

По инф. portal-kultura.ru

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