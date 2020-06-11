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В Лондоне археологи случайно нашли самый древний театр
По инф. Российской газеты   
11 Июня 2020 г.
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Британские археологи в лондонском районе Уайтчепел раскопали развалины первого лондонского театра «Красный лев», который был предшественником знаменитого шекспировского «Глобуса», передает BBC.

Британские археологи нашли развалины первого театра Лондона

Это было первое здание, специально возведенное в британской столице в 1567 году для театральных постановок. До этого спектакли давали, как правило, на постоялых дворах или прямо в поле на передвижной сцене.

Помимо суровых помещений для размещения труппы, которые мало чем напоминали нынешние комфортабельные актерские гримерки, здесь располагался внушительный по размерам винный погреб — и в те времена служители муз нередко увлекались горячительным.

«Спустя почти пять столетий „Красный лев“, который ознаменовал рассвет елизаветинского театра, наконец-то найден. Теперь мы можем расширить наше понимание этого удивительного исторического периода», — отметил руководитель раскопок профессор Стивен Уайт. По его словам, это было одно из самых необычных мест, где ему пришлось работать.

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