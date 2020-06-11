В Лондоне археологи случайно нашли самый древний театр

Британские археологи в лондонском районе Уайтчепел раскопали развалины первого лондонского театра «Красный лев», который был предшественником знаменитого шекспировского «Глобуса», передает BBC.

Это было первое здание, специально возведенное в британской столице в 1567 году для театральных постановок. До этого спектакли давали, как правило, на постоялых дворах или прямо в поле на передвижной сцене.

Помимо суровых помещений для размещения труппы, которые мало чем напоминали нынешние комфортабельные актерские гримерки, здесь располагался внушительный по размерам винный погреб — и в те времена служители муз нередко увлекались горячительным.

«Спустя почти пять столетий „Красный лев“, который ознаменовал рассвет елизаветинского театра, наконец-то найден. Теперь мы можем расширить наше понимание этого удивительного исторического периода», — отметил руководитель раскопок профессор Стивен Уайт. По его словам, это было одно из самых необычных мест, где ему пришлось работать.

Другие новости из Лондона и Англии на нашем сайте - по ссылке.

Новости об интересных раскопках - по другой ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...