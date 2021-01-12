В Китае нашли нефритовую цикаду 3600-летней давности

Китайские археологи нашли в ходе раскопок в Центральном Китае нефритовое изделие в форме цикады, возраст которого превышает 3,6 тысячи лет.

Цикада была найдена в процессе исследования одного из захоронений, расположенных на участке дворцов городища Эрлитоу на территории города Яньши в провинции Хэнань. Артефакт длиной четыре сантиметра был помещен в центр гробницы.

Как пояснил руководитель археологического проекта, научный сотрудник Института археологии Академии общественных наук Китая Чжао Хайтао, в древности люди могли связывать линьку и другие метаморфозы насекомых с таинственной силой перерождения. Поэтому, полагают историки, каменная цикада могла быть символом рождения человека в загробном мире.

Кроме цикады, археологи нашли в захоронении множество изделий из керамики, в том числе лаковой, и украшения из бирюзы.

В другом захоронении этого же комплекса был найден дракон, сделанный из двух тысяч бирюзовых украшений. Длина артефакта составляет около 70 см, он стал самым древним из известных свидетельств о драконе как тотеме китайской нации.

По числу погребальных предметов найденное захоронение может превзойти ранее раскопанные в городище аналоги, отметил Чжао Хайтао. Городище Эрлитоу является центром одноименной археологической культуры, оно было столицей династии Ся, правившей с 2070 по 1600 год до нашей эры.

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По инф. portal-kultura.ru

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